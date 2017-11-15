Захаров о выступлении «Юности» в Дании: «Вся надежда – на характер хоккеистов»

Новости Беларуси. Двукратный обладатель и финалист Континентального кубка – минская «Юность» – вновь попытается включиться в борьбу за этот трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 15 ноября, команда Михаила Захарова отправилась в Данию, где ей предстоят выступления в третьем раунде турнира. Первая дуэль пройдет 17 ноября против британского «Шеффилда», следом белорусов проверят на прочность игроки латвийского клуба «Курбадс», а третья игра намечена на 19 ноября.

Наши парни скрестят клюшки с хозяевами льда из датского Рунгстеда. Обладатели двух первых мест обзаведутся путевками в суперфинал. К сожалению, «Юности» придется обойтись без травмированных Печура, Претнара, Когалева и Ерохо.