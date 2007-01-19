Загреб: открытый чемпионат Хорватии по настольному теннису

В мужском одиночном разряде белорус Владимир Самсонов благодаря высокому рейтингу автоматически стартовал с основной сетки и в первом поединке легко одолел словенца Токича - 4:0. У женщин Виктория Павлович в одну 16 финала вышла, собственно и не выходя к столу. Ее соперница испанка Рамирез от борьбы отказалась. Татьяна Костромина-младшая, пробившаяся сквозь сито квалификации, уже успела сотворить настоящую сенсацию, обыграв сходу 23-ю ракетку мира - кореянку Парк Ми Юн - 4:0. Вероника Павлович уступила 6-ой теннисистке на планете Те Ян из Гонконга - 1:4. В парном разряде представлены лишь сестры Павлович. Вероника сыграет вместе с россиянкой Оксаной Фадеевой, а Виктория со Светланой Ганиной.