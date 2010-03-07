За возврат украденной «золотой» клюшки Сидни Кросби объявлена награда

За возврат клюшки, которой канадский хоккеист Сидни Кросби забросил победную шайбу в ворота американцев в финале Олимпиады-2010, объявлена награда в 10 тысяч долларов США, передает rusfanat.ru.

Расстаться с такой суммой готово канадское подразделение известной фирмы – компании-производителя спортивных товаров. Вернувшему «золотую» клюшку представители щедрой организации обещают не задавать никаких вопросов о том, как она у него оказалась.



Напомним, Кросби забросил победную шайбу на восьмой минуте овертайма и, празднуя успех, сразу выбросил клюшку, краги и шлем. Также поступили и другие канадские хоккеисты. После матча экипировку игроков, оставленную на площадке, собрали и упаковали в сумки хоккеистов. Однако позже выяснилось, что клюшка и краги Кросби пропали.

Предполагается, что в розыске предметов экипировки Кросби может помочь видеозапись, на которой видно, кто убирал клюшки после матча. Если «золотую» клюшку все же удастся найти, то Сидни Кросби должен будет решить, оставить ли ее себе или передать в Зал хоккейной славы в Торонто.