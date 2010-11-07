За три минуты минское «Динамо» решило исход противостояния с ЦСКА. Отдых команде пошел на пользу

То, чего Марек Сикора боялся еще летом, случилось. Отлучение от родного льда более чем на месяц оборачивается для «Зубров» потерями. И кадровыми, и очковыми. В семи выездных матчах команда не досчиталась 10 баллов, набрав лишь девять. Лазарет команды также не пустует, пополняясь почти в каждом поединке. Особенно это сказывается на защитных порядках.

Слухи это или нет, но динамовское руководство присматривается к игрокам обороны из других команд, в частности, из «Юности». А что делать? Дыры надо латать.

Петер Подхрадски, ХК «Динамо» (Минск):

У нас очень много травм. Подождем перерыва, чтобы все восстановились.

Прощание с КХЛ Бобруйск обставил достойно, организовав аншлаг. Хорошо бы, чтобы болельщики не забыли дорогу на хоккей и теперь, когда арена погрузиться в будни Открытого чемпионата Беларуси. К слову, большой компанией приехали в Бобруйск и болельщики рижского «Динамо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Во-первых, близко, во-вторых, матч принципиальный.

Микелис Редлих, ХК «Динамо» (Рига):

Этот матч был очень принципиальным, потому что минские динамовцы выступают с нами в одной конференции. А борьба за выход в плей-офф очень упорная.

В исполнении минчан понравился лишь первый период, когда и моглось, и бежалось, и шайбы забрасывались. В этом процессе выделялось реформированное первое звено, где компанию Глазачеву и Спиридонову составил Сергей Варламов. Последний и гол забил, и голевую передачу будущему лучшему новичку недели Лиги Сергею Шелегу отдал.

Сергей Варламов, ХК «Динамо» (Минск):

Конечно, мы договариваемся определенные комбинации разыгрывать в матче. Те, которые наигрываем на тренировках.

В обороне наблюдались разброд и шатания, что привело к трем шайбам в ворота «Динамо» в исполнении Мекелиса Редлиха, Сурового и Лавенчи. Только благодаря настойчивости Андрея Михалева и Петера Подхрадски удалось перевести встречу в овер-тайм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но то, что к концу встречи силы у динамовцев иссякали буквально с каждой секундой, насторожило.

Сергей Варламов, ХК «Динамо» (Минск):

Мне кажется, что это не усталость, а настрой. Было видно с первых смен, что не все получалось у нас. Наверное, не было настроя и концентрации на игру.

Отдельный сюжет матча – противостояние Роберта Эша с нападающими рижан. И дело не только в 31 сэйве американца. У нашего голкипера с подопечными Юлийса Шуплера особые отношения. Еще начиная с поражение в Риге СКА в последнем розыгрыше плей-офф. Так что неудивительно, что после очередной неудачи Роберт ничего не захотел комментировать, а лишь махнул рукой.

Пока в буллитных сериях динамовцы играют с переменным успехом. Победив «Атлант», они уступили Риге. Неудача едва не лишила динамовцев выходных. Лишь высокая самоотдача вынудила Марека Сикору предоставить своим подопечным отдых, необходимый на промежуточном финише выездного марафона.

Сергей Варламов, ХК «Динамо» (Минск):

Хотелось, конечно, девять очков набрать. Но минимальная цель – шесть.

Отдых пошел «Динамо» на пользу. Во-первых, по движению команда смотрелась веселее. Во-вторых, вернулся в строй капитан Йозеф Штумпел. Но и со свежими силами противостоять ЦСКА было непросто.

Признаем, в первые 40 минут армейцы подавили активность минчан, перебросав нашу команду вдвое – 24/12. Но счет сирена на второй перерыв зафиксировала равный – 1:1. К шайбе Ильи Зубова динамовцы предъявляли претензии. Уж очень активно Пронин создавал Эшу помеху на пятаке. Но, кажется, судьи решили верно.

Ответный ход стал ошибкой ЦСКА на пересменке. Последовал перехват и Максим Спиридонов вогнал шайбу в девятку ворот Гайдученко. Однако проблемы для армейского вратаря были впереди.

Всего за три минуты заключительной трети гости решили исход противостояния, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Андрею Михалеву повезло с отскоком, Петер Подхрадски реализовал большинство в двух игроков, а Константин Глазачев – в одного. Сменивший Гайдученко Валлекет также не ушел со льда сухим. Это Спиридонов оформил дубль. Пронин под конец еще раз испортил настроение Эшу, но армейский поезд к тому времени уже ушел – 5:2.

Если «Динамо» победит и седьмого ноября в Чехове, то отдыхать до вояжа в Челябинск можно будет со спокойной совестью и приличным багажом очков.