«За стремление и результат» — стали известны имена стипендиатов Президентского спортивного клуба

В 2010 году ежемесячную материальную поддержку получат 141 человек.

В 8 часов — подъём, в 9 — завтрак, в 10 — первая тренировка, обед — и снова к штанге. Чемпион Европы бьёт все рекорды по ответственному отношению к спорту. Пудовая гиря 80 раз – за раз. В качестве разминки.

Мама, папа, я, ещё и сестра. В спортивной семье Шаюновых не только свои нравы, но и методы воспитания. 22 года Виктор Михайлович для Юрия просто любящий отец, но и строгий тренер.

Виктор Шаюнов, тренер школы высшего спортивного мастерства:

Жалеть ребенка — потерять спортсмена высокого класса. Тут надо исходить из другой позиции: сын — сыном, а спортсмен — спортсменом.

Воля к победе — не воля отца, а собственный выбор. На большой старт десятилетнего Юрия вывела ситуация.

Юрий Шаюнов, стипендиат Прездентского спортивного клуба:

Зажгло меня в пятом классе, когда не взяли на юношеский чемпионат мира, потому что с моим результатом можно было войти в пятёрку. Обида взяла — я могу, я это сделаю

2004, 2005, 2006 год и так далее — третий результат в мире и первый в Европе. Но главная цель Шаюнова — метнуть молот на Олимпийских играх.

Вот уже 4 года молодые спортсмены и тренеры-преподаватели получают поощрения от Президентского спортивного клуба. Результаты стипендиатов показывают, что подобные инвестиции в спортивное развитие вполне эффективны. Только на олимпийские старты в Пекине вышли 29 обладателей таких стипендий. Пятеро из них поднялись на высшие ступени пьедестала.

До 25 лет — спортсменам, до 40 лет — тренерам. Высокий результат и перспектива роста – важные условия для будущих стипендиатов. Финансовую поддержку получит тот, кто покажет лучший результат. Это как раз тот случай, когда размер дивидендов зависит от вклада. Свыше миллиона рублей каждый месяц – с клубного фонда для чемпионского тренера.

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

Быть стипендиатом спортивного клуба быть не только почётно, но и ответственно. Я не сомневаюсь, что каждый из вас сделает всё возможное и даже больше, чтобы своей работой, своими достижениями радовать болельщиков, тренеров, товарищей по команде и организаторов проекта. Желаю крепкого спортивного здоровья, удачи, успехов и постоянного движения вперед. Ведь от этого зависит спортивное будущее Беларуси.

Виктория Белановская, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Это стимул к дальнейшим достижениям, дальнейшим мечтам. Самое главная мечта – Олимпийские игры, будем стараться.

Более 300 спортсменов и тренеров получили стипендии Президентского спортивного клуба. С каждым годом эта цифра увеличивается. Биатлон, гребля на байдарках, легкая и тяжелая атлетика – лидеры в списках нынешних стипендиатов. Призеры чемпионатов мира и Европы. Все они — претенденты на Олимпийские лавры.