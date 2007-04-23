За страну надо играть

Президент Александр Лукашенко неоднозначно оценивает перспективы участия белорусской команды в высшей хоккейной лиге России. Об этом он заявил 23 апреля на совещании по данному вопросу.

Для вынесения окончательного решения глава государства пригласил представителей хоккейной Федерации страны и ведущих тренеров белорусских команд. Сомнения и споры вызывают несколько аспектов: целесообразность именно российского хоккейного вектора, отсутствие клуба или команды, которые должны представлять Беларусь на этом уровне, и денежный аспект.

Глава государства признал, что российский чемпионат - это ориентир для многих. Но при этом опасения вызывает будущее своего - национального чемпионата. Говоря о развитии отечественного хоккея, Президент подчеркнул, что только в 2006 году в эту сферу было вложено почти 60 миллиардов рублей. Ни одно государство столько денег в открытую не вкладывает, - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на отсутствие духа и патриотизма у белорусских хоккеистов. Президент подверг критике позицию отдельных хоккеистов, которые не изъявили желания играть за национальную сборную.