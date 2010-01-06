За рождественскую хоккейную бронзу будут бороться команды Финляндии и Швейцарии

Накануне, после игр второго тура, досрочно определились участники главного — «золотого» финала.

Каким командам суждено сойтись на льду в итоговом поединке — неожиданностью не стало. Вновь фавориты — команды Беларуси и России. Обе одержали по две уверенные победы и прочно лидируют в своих группах. В квартете «А» ледовая дружина Президента Беларуси поочередно обыграла команды Швейцарии и Украины, а в группе «Б» россиянам не составило особых проблем разобраться с финнами и разгромить немцев.

В составах финалистов играют и лучшие ледовые снайперы нынешних соревнований: Дмитрий Тепляков (Россия) и Андрей Асташевич (Беларусь), набравшие по 12 бомбардирских баллов.

Белорусская команда сегодня проводит третий матч на турнире, с аутсайдерами группы А – словаками. Хотя турнирного значения этот поединок уже не имеет, зрителям скучать на трибунах не приходится. Белорусы наверняка попытаются установить рекорд результативности, а словацкая дружина намерена покинуть турнир как можно изящней.

Матчи за награды турнира состоятся завтра. В предыдущие годы в четырех финалах из пяти победу праздновали белорусы. И лишь один раз успеха добились российские хоккеисты. Однако, завершение игр этого сезона станет неожиданным из-за места проведения. Завтра фактически состоится ледовая премьера в недавно возведенной «Минск-Арене». Свидетелями зрелищной игры станут 15 тысяч человек.