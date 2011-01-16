За победу в суперфинале Континентального кубка будут бороться минская «Юность» и австрийский «Рэд Булл»

В заключительный день суперфинала Континентального кубка определится не только победитель соревнований, но и обладатель права выступить в главном клубном турнире Старого Света — Лиге чемпионов.

Датский «Сендерюске» и французский «Руаном» разыгрывают третье и четвертое места, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вечером на лед выйдут претенденты на главный трофей. В финале клюшки скрестят минская «Юность» и австрийский «Рэд Булл». Игра будет упорной и напряженной, ведь в копилке обеих команд по две победы.

К слову, иностранные гости остались очень довольны организацией и проведением соревнований. А также отметили высокий уровень готовности спортивных комплексов к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Минске в 2014 году.