За океаном минувшей ночью прошли четыре матча регулярного чемпионата НХЛ

В Филадельфии встречались местные «Флайерс» и «Красные крылья» из Детройта.

Хоязева уже к восьмой минуте благодаря Карчилло и Тимонену вели 2:0. Однако мичиганцы после шайб Клири и Хелма еще к перерыву уравняли положение. В дебюте второго Жиру, а на исходе 20-тиминутки Эшам вновь обеспечили Флайерс комфортное преимущество в две шайбы. Правда, на сей раз «Детройт» отыграться уже не сумел. Все на что у «Красных крыльев» хватило сил – это сократить отставание до минимума – отличился Дацюк. В итоге Филадельфия сильнее – 4:3.

Все результаты перед вами. Выделим победу «Колорадо» над «Сан-Хосе». Руслан Салей в этой игре участия не принимал.

«Филадельфия» – «Детройт» – 4:3;

«Чикаго» – «Калгари» – 4:1;

«Колорадо» – «Сан-Хосе» – 5:4 (ОТ);

«Ванкувер» – «Миннесота» – 4:3 (ОТ).