За океаном близится к завершению хоккейный сезон

13 июня в Эдмонтоне состоялся четвертый поединок финальной серии Кубка Стэнли-2006. Местные <нефтянники> принимали <Каролину> и оказались биты.

Хозяева, для которых поражение было сродни смерти, с самого начала задали высокий темп встрече. <Нефтянники> летали по площадке, словно угорелые, и своей силовой агрессивной игрой пытались сломить соперника психологически. Давление <Эдмонтона> на ворота Кэма Уорда принесло плоды на девятой минуте первого периода. Сергей Самсонов на скорости вошел в зону <ураганов>, сбросил шайбу на фланг и помчался на пятачок, куда незамедлительно пришел пас Джаретта Столла. Россиянин подставил клюшку и вывел <нефтянников> вперед. Но все старания подопечных Крэйга Мэктэвиша пошли прахом всего через двадцать девять секунд. Удаление Раффи Тореса чрезвычайно эффективные при игре в большинстве <ураганы> использовали на все сто. Право завершающего броска партнеры предоставили Кори Стилмэнну, и тот не подкачал.

А вот у <Эдмонтона> с реализацией лишнего настоящие проблемы. Что лишний раз подтвердила концовка дебютной трети. Имея численный перевес почти шесть минут кряду, хозяева так и не сумели забить. Во втором периоде изобретательнее и мощнее смотрелась уже дружина Питера Лавиолетта. Что и отразилось на счёте. На шестнадцатой минуте ошибка игроков <Ойлерс> в собственной зоне привела к голу в ворота Юсси Марканена. Точный выстрел в активе Марка Рекки. Эта шайба в итоге стала победной. 2:1.

Отчаянные атаки хозяев в третьей двадцатиминутке не привели их к успеху. Счет в серии теперь 3:1 и команды переезжают в Роли. Там 14 июня состоится, возможно, последняя встреча сезона. Впрочем, не будем спешить. В плей-офф случается всякое.