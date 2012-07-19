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За каждую олимпийскую медаль Лондона одна из детских спортивных школ Беларуси получит от 50 до 100 млн рублей

19 июля 2012 10:07
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Новости Беларуси. Стимул к победе. За каждую олимпийскую медаль Лондона одна из детских спортивных школ получит финансовую поддержку. Президентский спортивный клуб при содействии Национального олимпийского комитета Беларуси, а также Минспорта и туризма приступает к масштабному проекту по поддержке детско-юношеского спорта. Главные действующие лица проекта «Олимпийский выбор» станут наши спортсмены, которые представляют страну на XXX летних Олимпийских играх.

Каждый чемпион и призер получит право выбора спортивной школы для оказания безвозмездной помощи. Сумма будет зависеть от результата – 50 миллионов рублей за бронзовую медаль, 75 – за «серебро» и 100 – за «золото».

Оказать финансовую поддержку смогут и игроки олимпийской футбольной сборной Беларуси, забившие победный гол, и вратарь, сыгравшему «на ноль» в матчах турнира. Сумма составит 50 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012

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