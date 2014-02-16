«За что я люблю Дарью Домрачеву?» Сочинение на вольную тему от корреспондента СТВ

Новости Беларуси. На этой неделе за белорусской Дарьей Домрачевой, кроме звания двукратной золотой медалистки Олимпиады, закрепилось и неформальное звание – королева биатлона. Действительно, две золотые медали сразу на одной Олимпиаде, правда, летней, из наших раньше завоевывала только Екатерина Карстен. Ее тогда, кстати, прозвали Екатериной Великой.

А эти выступления Даши оказалось просто фантастическими. Особенно второе «золото» в гонке на 15 км. Когда даже с минутой штрафа Домрачева оказалась недосягаема для соперниц. Журналисты не стесняются на эпитеты. Но, действительно, Дарья Домрачева – великая спортсменка. Для всего спорта. Но, конечно, в первую очередь для Беларуси.

Каждая встреча Дарьи Домрачевой по окончании сезона – около полуночи. Однако поездка в аэропорт – не повинность, а привилегия.

Только что вся Беларусь с замиранием сердца следила за гонкой где-нибудь в Рупольдинге. На форумах в Интернете победе радовались тысячи людей. А сказать в лицо «Респект» довелось избранным.

В марте 2011 телеканал СТВ был единственным, кто встречал Дашу с первым в ее карьере Малым хрустальным глобусом. По мере того, как множились успехи спортсменки, коллег-репортеров становилось все больше. Теперь выцарапать хоть какой-нибудь эксклюзив нереально. Любое появление на публике королевы биатлона – масштабная акция.

Сопровождая Дашу во время благотворительных мероприятий, ловишь себя на мысли: «До чего она простая». Домрачева привозит подарки в детский онкологический центр. В рамках проекта «Мечты сбываются» помогает детям-инвалидам. И никакой рисовки, ни намека на пиар.

О душевных качествах нашей чемпионки говорит и ее отношение к Клаусу Зиберту. Немецкий специалист для Дарьи – не только тренер. Это человек, заменивший ей отца. Это наставник, которому она верит безгранично.

Несколько лет назад у Зибыча, как любовно называют немца белорусские биатлонистки, обнаружилась серьезная болезнь. С тех пор борьба идет на два фронта.

Дарья Домрачева:

Когда мы видели, как он приезжает на наши тренировочные сборы, на наши тренировки с капельницей, то есть проходя химеотерапию, для нас, для всей команды, невозможно было не отдавать все силы этим тренировкам и не мечтать подарить Клаусу взамен на его жертвы какие-то позитивные моменты, какие-то победы.

В Сочи Клаус Зиберт не скрывал слез счастья – его ученицы сделали и медальный дуплет, и золотой дубль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дарья Домрачева достойна уважения за то, что она очень человечная чемпионка. Большой спорт – не институт благородных девиц. Однако агрессии и злобы у белоруски тоже нет. Она корректно относится и к соперницам, и к представителям масс-медиа. Возможно, кто-то любит нашу приму за характер, кто-то – за реактивную скорость. Кто-то – за курьезы на огневых рубежах. И как не отметить ее женственность, обаяние, лучезарность.

Ну, а за что любим Домрачеву мы, спортивные журналисты?!

За финиш-сердечко.

За финиш-борьбу.

За финиш-поклон.

За финиш без финиша.

За финиш-фурор.

И, как хотелось бы сказать после масстарта в Сочи, – за финиш-хет-трик!