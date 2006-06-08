Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден специальным призом Международного олимпийского комитета <Спорт и общество> Эта награда ежегодно вручается людям или организациям за большой личный вклад в дело пропаганды спорта в своей стране и во всем мире. Добавим, что в нынешнем году этого приза удостоены представители 31 страны. Среди них - компания <Кока-кола>, телекомпания Исламской Республики Иран, почетный капитан команды США на Олимпийские игры в Пекине-2006 Чарльз Тате, мэр Лондона Кен Ливингстон и другие.