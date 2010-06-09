Юрий Пунтус (гл. тренер ФК «Динамо-Бр»): Я пытаюсь поломать местечковую психологию своей команды

Солигорский «Шахтер» в 12 туре радушно принимал «Динамо-Брест». Погода была хорошей и настроение тоже отличное. Все это было адресовано команде в виде ответной любезности. Ведь к поединку на старте в первом круге, Брест подготовился очень серьезно. Тогда на стадионе было 8500 болельщиков. Пока это рекорд нынешнего первенства.

Преданные фанаты не оставили своих любимцев без поддержки и на выезде. В Солигорск наведалась внушительная дружина фанатов в бело-синих шарфах. Которая в борьбе с солигорскими фанатами одержали верх, в связи с отсутствием последних.

На поле доминирование также было безусловным. Только на этот раз явное преимущество было за хозяевами. Футболисты «Шахтера» демонстрировали высокие скорости, поддерживать которые брестчанам не удавалось.

Взаимопонимание горняков свело процент брака в передачах, если не до нуля, от очень близко к этой мечте их главного тренера.

Владимир Журавель, гл. тренер ФК «Шахтер»:

Так как у нас выпали центральные защитники, то полузащитники использовали эти позиции. Никого за старые заслуги мы не будем ставить играть, нужна конкуренция.

Лестные слова тренера можно понять, если вспомнить, что молодой полузащитник противостоял в игре лучше линии нападения. Отметим, что грозный дуэт Василюк и Мазолевский очень редко вступал в бой. Пара нападающих, казалось, полностью отрезаны от своих партнеров, а это значит и от мяча. А редкие атаки брестчан носили сумбурный характер.

Гол «Шахтера», который забили после получаса игры, целиком вытекал из логики встречи. Антракт не внес изменений в рисунок игры. Удары брестчан серьезных угроз не несли. А вот солигорчане часто и опасно нападали. «Шахтер» забил еще один гол 2:0. А для «Динамо» это поражение стало четвертым кряду.

Юрий Пунтус, гл. тренер ФК «Динамо - Брест»:

Наша блеклая игра сегодня, после 30 минут, проведенных с верой в то, что мы умеем играть в футбол, она не клеиться. Соперник сыграл хорошо, а мы ничего этой игре не противопоставили, потому что пока мы боимся сами себя. Боимся своей тени, опытных игроков, поигравших. Мы сегодня ломаем эту психологию местечкового характера, когда люди играли, как получится и занимали места как получится. Я к этому не привык и хочу быть только первым, все стараюсь для этого делать, но ребята пока к этому не готовы. Немножко стыдно.