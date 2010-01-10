Юрий Ильин: У нас в команде просто нельзя не смеяться

Блиц-интервью с длинноволосым «Лысым» из Могилева Юрием Ильиным.

- Девиз, которому пытаетесь следовать в жизни и в хоккее.

- Никому не уступать. Всегда вперед!

- Три черты характера, которые вам в себе нравятся.

- Скромный, самоуверенный, напористый.

- Какое правило хоккея вас раздражает?

- Вне игры!

- Три черты характера, за которые вы себя не любите.

- Говорят, что слабый в силовой борьбе.

- Ваше прозвище. Как вас называют в команде?

- Лысый.

- Почему?

- Еще в детстве всегда подстригался налысо, до лет шестнадцати, пока не переехал в Могилев.

- Кто у вас дома хозяин?

- Жена.

- Сколько алкогольных напитков можете выпить за один раз?

- Нисколько.

- Вы вообще не пьете?

- Вообще не пью.

- Нет любимого алкогольного напитка?

- Тренер ругаться будет.

- Неудобный для вас вратарь.

- Наверное, Горячевский.

- Почему?

- Когда я последний раз бил ему буллиты после игры, ни разу не забил.

- Вы нарушали спортивный режим?

- Да.

- Сколько денег вам нужно для счастья?

- Чтоб не кончались.

- Часто кончаются?

- Бывает.

- В какой команде хотелось бы сыграть?

- Ни в какой.

- В мировом хоккее.

- Может быть, вернуться в «Трактор».

- Какие программы смотрите по телевизору?

- Канал ТНТ. Все, что по нему показывают.

- Мне тяжело было решиться на…

- На переезд в Беларусь, но никакого другого выхода не было.

- Сейчас не жалеете об этом?

- Сейчас нет.

- Последний раз я смеялся от души…

- Да почти каждый день. У нас в команде просто нельзя не смеяться.

- А кто у вас в команде балагур?

- Царь.

- Дискотека или кино?

- Кино... Женатый человек, какая дискотека?

- С женой.

- Ребенок маленький.

- Что вас может вывести из себя?

- Ложь.

- Ваше хобби.

- Смотреть кино дома.

- А какие фильмы смотрите?

- Стараюсь смотреть новинки.

- Много белорусских слов знаете?

- Нет.

- Хоккей я могу променять только на…

- Ни на что.

- С кем бы ни за что не хотели бы застрять в лифте?

- С пьяным.

- Ваш главный критик.

- Тренер.

- Ни за что не стал бы делать…

- Кувырок через барьер.

- Любимая песня.

-Нет любимой песни. Мне без разницы, что слушать.

- Какой элемент хоккейной аммуниции вас раздравжает больше всего?

- Визор. Мешается.

- Любимая фраза из кинофильма?

- «Ты зачем усы сбрил, дурик?»

- Следите за своей статистикой? Она для вас важна?

- Особо не слежу.

- Легко решаетесь на бросок?

- Нет. Ищу пас в основном.

- Какую одну вещь взяли бы с собой на необитаемый остров?

- Телефон. Без него никуда.

- Кистевой бросок или щелчок?

- Ни то, ни другое.

- С кем из партнеров пошли бы в разведку?

- Со всей командой.

- Блондинки или брюнетки?

- Блондинки. Жена - блондинка.

- Если бы у вас был миллион долларов, чтобы вы купили?

- Жене и ребенку подарок.

- Ваш конек. Что на льду вы умеете делать лучше всего?

- Меняться.

- Ваша мечта?

- Хорошо жить.