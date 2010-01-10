Юрий Ильин: У нас в команде просто нельзя не смеяться

- Девиз, которому пытаетесь следовать в жизни и в хоккее.
- Никому не уступать. Всегда вперед!
- Три черты характера, которые вам в себе нравятся.
- Скромный, самоуверенный, напористый.
- Какое правило хоккея вас раздражает?
- Вне игры!
- Три черты характера, за которые вы себя не любите.
- Говорят, что слабый в силовой борьбе.
- Ваше прозвище. Как вас называют в команде?
- Лысый.
- Почему?
- Еще в детстве всегда подстригался налысо, до лет шестнадцати, пока не переехал в Могилев.
- Кто у вас дома хозяин?
- Жена.
- Сколько алкогольных напитков можете выпить за один раз?
- Нисколько.
- Вы вообще не пьете?
- Вообще не пью.
- Нет любимого алкогольного напитка?
- Тренер ругаться будет.
- Неудобный для вас вратарь.
- Наверное, Горячевский.
- Почему?
- Когда я последний раз бил ему буллиты после игры, ни разу не забил.
- Вы нарушали спортивный режим?
- Да.
- Сколько денег вам нужно для счастья?
- Чтоб не кончались.
- Часто кончаются?
- Бывает.
- В какой команде хотелось бы сыграть?
- Ни в какой.
- В мировом хоккее.
- Может быть, вернуться в «Трактор».
- Какие программы смотрите по телевизору?
- Канал ТНТ. Все, что по нему показывают.
- Мне тяжело было решиться на…
- На переезд в Беларусь, но никакого другого выхода не было.
- Сейчас не жалеете об этом?
- Сейчас нет.
- Последний раз я смеялся от души…
- Да почти каждый день. У нас в команде просто нельзя не смеяться.
- А кто у вас в команде балагур?
- Царь.
- Дискотека или кино?
- Кино... Женатый человек, какая дискотека?
- С женой.
- Ребенок маленький.
- Что вас может вывести из себя?
- Ложь.
- Ваше хобби.
- Смотреть кино дома.
- А какие фильмы смотрите?
- Стараюсь смотреть новинки.
- Много белорусских слов знаете?
- Нет.
- Хоккей я могу променять только на…
- Ни на что.
- С кем бы ни за что не хотели бы застрять в лифте?
- С пьяным.
- Ваш главный критик.
- Тренер.
- Ни за что не стал бы делать…
- Кувырок через барьер.
- Любимая песня.
-Нет любимой песни. Мне без разницы, что слушать.
- Какой элемент хоккейной аммуниции вас раздравжает больше всего?
- Визор. Мешается.
- Любимая фраза из кинофильма?
- «Ты зачем усы сбрил, дурик?»
- Следите за своей статистикой? Она для вас важна?
- Особо не слежу.
- Легко решаетесь на бросок?
- Нет. Ищу пас в основном.
- Какую одну вещь взяли бы с собой на необитаемый остров?
- Телефон. Без него никуда.
- Кистевой бросок или щелчок?
- Ни то, ни другое.
- С кем из партнеров пошли бы в разведку?
- Со всей командой.
- Блондинки или брюнетки?
- Блондинки. Жена - блондинка.
- Если бы у вас был миллион долларов, чтобы вы купили?
- Жене и ребенку подарок.
- Ваш конек. Что на льду вы умеете делать лучше всего?
- Меняться.
- Ваша мечта?
- Хорошо жить.