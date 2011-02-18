Юрий Хомко: Многие травмированы, прошлый сезон выдался напряженным - пришлось взять некоторых новичков

Матчи с бельгийцами – один из этапов целенаправленной подготовки к элитному раунду Евро-отбора, который стартует в Словакии 20 мая. Там соперники у юниорской сборной Беларуси будут весьма серьезные. Помимо хозяев турнира, команды Франции и Греции.

Именно поэтому в качестве спарринг-партнера были выбраны бельгийцы, которых при всем желании не назовешь слабым оппонентом. Что, собственно, и подтвердили состоявшиеся игры. Белорусы потерпели два минимальных поражения с одинаковым счетом – 0:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Добиться большего нашей команде помешала как минимум одна объективная причина.

Юрий Хомко, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

К сожалению, не все ребята были в оптимальной форме. И в силу того, что многие ребята были травмированы, прошлый сезон выдался достаточно напряженным, и в клубах они играли, и участвовали в отборочном раунде за сборную. Некоторые отсутствовали и потому, что делали операции. Поэтому пришлось взять некоторых новичков.

Цель была – проверить себя в играх с хорошим соперником. И отношением к делу, и тем, как ребята приехали в сборную, я доволен.

В играх с бельгийцами мы немного уступали в физическом плане. Но не более того. Молодцы. Я ими доволен.

Разумеется, два поражения не принесли положительных эмоций тренерскому штабу сборной. Однако ее главком не склонен драматизировать ситуацию. Результат сейчас – далеко не главное.

Юрий Хомко, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

Выдерживали ту игру, которую я от них требовал, ту расстановку, компактность. В целом, все порадовали. И самоотдачи, желания играть за сборную у ребят не отнять.

Я думаю, мы подойдем к элитному раунду в оптимальной форме.

В оставшееся до старта майского турнира время игроки сборной будут набирать форму в клубах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А затем проверять боеготовность в ряде спаррингов со своими сверстниками.

Юрий Хомко, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

В марте мы летим в Израиль на две контрольные встречи с израильтянами. Это хорошая команда.

В апреле мы сыграем в Беларуси с молдаванами.

И 10 числа мы непосредственно вылетим в Чехию, где проведем недельный сбор. И оттуда уже переедем в Словакию на игры элитного раунда.

Остается пожелать нашим юниорам здоровья и плодотворной тренировочной работы. Несмотря на уровень соперников по элитному раунду Евро-квалификации, верим, команде Юрия Хомко по силам пробиться в финальную часть континентального первенства.