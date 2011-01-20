Юные китайские хоккеисты прилетели в Беларусь. В Минске и Бобруйске гости проведут товарищеские матчи с белорусскими сверстниками

Минская «Юность» победила в суперфинале Континентального кубка по хоккею

О том, что поединок, который состоялся накануне вечером в Минск-Арене, будет непростым, было понятно уже с первых минут матча. К моменту его начала в копилке обеих команд было по две победы. Особенность нынешнего турнира в том, что обладатель трофея получает право выступить в главном клубном турнире Старого Света — Лиге чемпионов.