Юные китайские хоккеисты прилетели в Беларусь. В Минске и Бобруйске гости проведут товарищеские матчи с белорусскими сверстниками

25 января игра пройдет на льду «Минск-Арены», а через 20 января гости скрестят клюшки с нашей молодежной дружиной «Юность-Минск».
Соперники у белорусов достойные. Китайский хоккейный клуб в минувшем сезоне стал победителем пекинской юношеской лиги и успешно выступил на нескольких крупных международных турнирах.
Большинство членов китайской делегации посетят Беларусь впервые. Для них подготовлена насыщенная спортивная и культурная программа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».