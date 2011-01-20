Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Юные китайские хоккеисты прилетели в Беларусь. В Минске и Бобруйске гости проведут товарищеские матчи с белорусскими сверстниками

Юные китайские хоккеисты прилетели в Беларусь. В Минске и Бобруйске гости проведут товарищеские матчи с белорусскими сверстниками

20 января 2011 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

25 января игра пройдет на льду «Минск-Арены», а через 20 января гости скрестят клюшки с нашей молодежной дружиной «Юность-Минск».

Соперники у белорусов достойные. Китайский хоккейный клуб в минувшем сезоне стал победителем пекинской юношеской лиги и успешно выступил на нескольких крупных международных турнирах.

Большинство членов китайской делегации посетят Беларусь впервые. Для них подготовлена насыщенная спортивная и культурная программа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 января 2011 14:14

В Минске прошло чествование игроков футбольного клуба «Минск»

18 января 2011 12:52

Юные китайские хоккеисты станут гостями Минска и Бобруйска

17 января 2011 11:44

Минская «Юность» победила в суперфинале Континентального кубка по хоккею