Юные футболисты Суворовского училища готовятся защищать цвета белорусского флага

Глава Администрации Президента Республики и Белорусской Ассоциации футбола Геннадий Невыглас побывал 11 сентября в Суворовском военном училище, где ознакомился с условиями обучения и проживания воспитанников первого в его истории спортивного класса.

Напомним, такой класс был создан по поручению Александра Лукашенко. Юным футболистам пообещали самое пристальное внимание со стороны государства и всё самое современное для занятий спортом №1.

Визит в Суворовское училище Геннадий Невыглас начал с самой приятной части: рассказал собравшимся о том, что поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко выполнено, и спортивный класс создан. Затем глава Администрации Президента Республики и Белорусской Ассоциации футбола вручил подарки юным футболистам.

Событие в летописи этого уникального в своем роде учебного заведения весьма значимое. По традиции сделали запись в Книге Почетный гостей, а затем Геннадий Невыглас осмотрел условия, в которых уже учатся 23 суворовца. Им со временем предстоит защищать цвета белорусского флага.