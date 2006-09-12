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Юные футболисты Суворовского училища готовятся защищать цвета белорусского флага

12 сентября 2006 08:48
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Глава Администрации Президента Республики и Белорусской Ассоциации футбола Геннадий Невыглас побывал 11 сентября в Суворовском военном училище, где ознакомился с условиями обучения и проживания воспитанников первого в его истории спортивного класса.

Напомним, такой класс был создан по поручению Александра Лукашенко.  Юным футболистам пообещали самое пристальное внимание со стороны государства и всё самое современное  для занятий спортом №1.

Визит в Суворовское   училище Геннадий Невыглас   начал с самой приятной части: рассказал собравшимся о том, что поручение Президента  Беларуси Александра Лукашенко выполнено, и спортивный класс создан. Затем глава Администрации Президента Республики и Белорусской Ассоциации футбола вручил подарки юным футболистам.

Событие в летописи этого уникального  в своем роде учебного заведения весьма значимое. По традиции сделали запись в Книге Почетный гостей, а затем Геннадий Невыглас осмотрел условия, в которых уже учатся 23 суворовца. Им со временем предстоит защищать цвета белорусского флага.

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