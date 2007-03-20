Юные футболисты сохранили белорусские ворота в неприкосновенности

20 марта в Турции прошли первые матчи в 4-ой отборочной группе второго квалификационного раунда Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет. Помимо хозяев, за единственную путёвку в финальную часть первенства континента, будут сражаться сборные Голландии, Уэльса и Беларуси. Стартовый поединок турнира, в котором белорусы соперничали с турецкими сверстниками, сложился для наших ребят тяжело, но завершился отличным исходом. Хозяева настойчиво искали пути к владениям Филиппа Войтеховича, однако белорусский голкипер при самоотверженной поддержке защитников сумел сохранить ворота в неприкосновенности. На исходе матча отличного шанса в атаке дождались белорусы, и что особенно приятно - его не упустили: Сергей Левицкий на 75-ой минуте забил гол, который и принёс победу команде Андрея Зыгмантовича. Следующий матч на турнире, белорусы проведут 22 марта с голландцами, которые, также минимально - 1:0 переиграли сборную Уэльса.