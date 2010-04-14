«Юность» выиграла кубок чемпиона Беларуси на «Минск-Арене»: именно за такие матчи болельщики любят хоккей

Каков бы ни был исход финала, сомнений в его несправедливости не возникло бы. Обе дружины заслуживали носить чемпионское звание, но, как не жаль, титул один, и в тот вечер он предпочел достаться «Юности». Именно за такие матчи и серии мы любим спорт.

После них даже болельщики проигравшей стороны испытывают не горечь и досаду, а волнующий трепет от того, что стали свидетелями торжества настоящей игры. О таких матчах рассказывают внукам.

Решающая встреча, как и вся серия, получилась равной. Команды поочередно владели инициативой. Порой казалось: ну все песенка соперника спета. Но проходило время и уже его голоса звучали громче и звонче.

Центральным в первой трети следует признать эпизод на одиннадцатой минуте, когда Артем Остроушко, позже признавшийся в особом задании на игру, «ввязал» в потасовку капитана и, самое важное, защитника «Шахтера» Андрея Башко. Оба игрока получили пять плюс до конца игры. Неравноценный размен. На оставшуюся пятерку оборонцев солигорчан легла дополнительная нагрузка.

Дуэлянты перчаток, действительно, не сбрасывали, но продолжали кулачное соперничество, несмотря на попытки лайнсменов их растащить. В этом случае столь суровое наказание правилами прописано, но на усмотрение судей. И, наверное, в таком матче, им надо было быть помягче.

В дебюте второго периода руками Максима Слыша счет открыла «Юность». Сразу вспомнилось, что все три свои победы в серии «Шахтер» одержал, когда забивал первым.

Но то ведь необычный матч, в нем должно быть все по-другому. Надо ломать негативные тенденции. Что солигорчане доказали в середине отрезка, когда наконец-то сняли проклятие «пять на три». Двойной перевес реализовал Евгений Ковыршин.

Из моментов основного времени стоит упомянуть один, едва не ставший роковым для «Шахтера». Отложенный штраф, отброс шайбы в среднюю зону, в сторону собственных пустых ворот. Такое засчитывается. И такой финал финала в разы увеличила его неординарность.

Подобным образом, уверен, чемпионами еще не становились. Эта картинка в памяти застыла навеки. Она сродни бычиного удара Зидана в грудь Матерацци.

Валидольный овертайм (а как иначе!) вновь фиксировал равенство сил. И уже тогда становилось безумно жаль смотреть на старания игроков. Ведь чьи-то усилия обязательно будут напрасными.

И все же у солигорчан был шанс. Они играли в большинстве. Однако стеной в воротах «Юности» стоял молодой голкипер, которому Захаров доверил место в составе, несмотря на его молодость и неопытность. Но он сдал экзамен под названием «плей-офф» на «пять».

Виталий Белинский, голкипер:

Не сказал бы, что чувствую себя героем. Наша команда победила и команда чемпион. Все сработали на результат.

Здорово отыграл серию и финский страж «Шахтера» Мика Окса. Зря его не попробовали в «Динамо». Однако справиться с мощным щелчком Артема Сенькевича на четырнадцатой минуте овертайма он был не в силах. 2:1 – виктория «Юности».

Через несколько минут обескураженный счастьем герой дня давал свое первое интервью в ранге героя поединка, а вслед за ним и остальные – победители и побежденные.

Артем Сенькевич:

Сейчас пока без эмоций. Спасибо всем ребятам и руководству. Не я забил гол, а вся команда, тренерский состав и все, кто болел за «Юность». Шайба летела вверх, никого не было, я перехватил и бросил на удачу: попал. Значит, нам сегодня больше повезло. Хотя и «Шахтер» заслуживает победы, сильная команда. Спасибо им за финал.

Артем Денков:

С атакой немножко поспешили. Я пошел меняться на смену, а Артем подумал, что я иду в атаку, дал мне какую-то передачу непонятную и вот, что получилось. Так случает в хоккее, все бывает. Чувствуется небольшая опустошенность, думали, что выиграем серию, но не получилислось.

Андрей Бошко:

Все сражались, все молодцы, я просто становлюсь на колени перед ребятами, они выполнили колоссальный объем работы и это – подвиг. Игра была равная: не забиваешь ты, тогда забивают тебе.

Андрей Степанов:

Было очень тяжело, я просто не знаю, откуда мы брали эти силы! Любимые жены, дети, болельщики заряжали нас как могли. Эмоции бьют через край, это просто фантастика. Я думаю, что «Юность» – это команда, сплоченность нашего коллектива, когда все бились друг за друга и до конца. Никто не сдается ни на секунду, даже когда проигрывать 10:0. «Юность» – это мы, ребята, команда, все вместе.

Александр Матерухин:

Мы знали, что против нас все болеют, это было заранее известно. А нам просто хотелось доказать всем, что мы лучшие.

Сергей Еркович:

Все было против нас. Но на том всегда стояла белорусская сборная: чем хуже, тем лучше. Вот точно так же и у «Юости».

Алексей Баранов:

У «Юности» есть характер и мы команда номер 1!

Закончился срок обета молчания не только у игроков «Юности», но и у их освистанного, но наперекор всему выигравшего наставника. Первые слова Михаила Захарова – это комплименты сопернику.

Михаил Захаров, гл. тренер ХК «Юность»:

«Шахтер» – это очень, очень хорошая команда. «Шахтер» готовился очень хорошо, получился интересный финал, но побеждает всегда сильнейший. Вам решать, почему победили именно мы. То, что был весь зал против нас, так можно только сказать, что против сильнейших всегда все болеют.

Обидные поражения обычно порождают болельщицкое сочувствие и прирост фанатов. Пожелаем это совсем еще юному «Шахтеру».

Андрей Гусов, гл. тренер ФК «Шахтер»:

За свою команду мне не стыдно, ребята боролись на протяжении всех матчей. Единственным отступлением была игра, когда мы проиграли со счетом 1:7. В остальных всех моментах я горжусь своими ребятами. Молодцы, много молодежи, которая тащила на себе весь финал. Команада из Солигорска недавно образовалась и успела полюбиться народу, мне также. Значит, не зря мы провели год и отработали сезон.

Михаил Захаров уверен, что состав «Юности» на будущий год не сохранится. «Будивельник» грозит забрать украинцев. Но это дела будущего. А пока он стал со своей командой пятикратным чемпионом. И эта история еще не закончена...