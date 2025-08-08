«Юность» одержала третью победу в трех матчах в розыгрыше Кубка Руслана Салея

Третью победу в трех матчах одержала «Юность» в розыгрыше Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз чемпион и обладатель трофея взял верх над «Авиатором».

Минчане не лучшим образом начали встречу. Как итог – пропустили шайбу. Перерыв пошел на пользу подопечным Сергея Стася. Во втором отрезке они выглядели более мотивированными. В результате – 2 гола. Но останавливаться на этом фаворит не стал. В заключительной трети в воротах соперника побывали еще 2 шайбы. Финальный счет – 4:1. «Юность» имеет стопроцентный результат и занимает первое место в таблице. Также накануне победили Брест и Лида. В параллельной группе лидирует Витебск.