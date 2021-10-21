«Юность» обыграла «Лиду». Результаты матчей ЧБ по хоккею 21 октября

Центральная игра дня проходила в Лиде, где одноименный клуб принимал одного из лидеров экстралиги «Юность». Гости приехали только за победой, так как после неудачно проведенных выездных противостояний они уступили лидерство «Металлургу» и сейчас их главная задача – его отвоевать. В первой трети точными бросками отметились обе дружины. В конце второй 20-минутки минчане забили и уходили на последний перерыв лидерами. В третьем периоде хозяева сравняли, но дальше «Юность» несколько раз поразила ворота соперников.