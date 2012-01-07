«Юность» начала подготовку к стартующему 13 января Суперфиналу Континентального кубка

На внутреннем фронте у минской команды дела идут ни шатко, ни валко, и поэтому очевидно, что именно Континентальный кубок – цель № 1 для подопечных Михаила Захарова. Но по сравнению с прошлым сезоном «Юность» уже не та. Кроме того, в Руане минчан ждет грозный соперник – донецкий «Донбасс».



Владислав Клочков, ХК «Юность»:

Какое представление? Там все видно. Можно спокойно залезть в Интернет, посмотреть, что команда в лидерах Высшей хоккейной лиги, подобран очень серьезный состав, серьезная финансовая база, длинная скамейка. Это очень серьезный и сильный соперник. Думаю, что он, наверное, считается фаворитом, если брать в общем и целом.

У нас первая игра с ними. Отдохнем, подготовимся, выучим план игры. Постараемся его воплотить в жизнь.



Чтобы подготовить этот план, в ноябре Захаров даже летал в Донецк на решающий матч полуфинала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это показывает отношение к оппоненту: «Донбасс» с Матерухиным, Шафаренко, Боровковым, Горячевских и Шаговым в составе – явный фаворит предстоящего Суперфинала.



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

По именам – очень тяжело, но в хоккее всякое бывает. Когда мы выигрывали Континентальный кубок, там и финская команда была очень сильная в 2007 году, и «Авангард» с Калюжным. Там все миллионеры были, но мы и «Авангард» сумели обыграть.

Тогда серьезно готовились. Дело в том, что и у «Юности» были игроки высокого класса: Шитковский, Еркович, Расолько.



К поездке во Францию «Юность» пытается решить и кадровые проблемы. Состав уже пополнили нападающие «Витебска» Егор Цуриков и Николай Михайлов, а также Ирек Хафизов. А теперь подъехала и подмога из «Шахтера» – Андрей Башко.



Егор Цуриков, ХК «Юность»:

Я думаю, что мы готовы практически на 100%. Уже будет завершающая стадия – последние три домашние игры. Соперники из нижней части таблицы. Думаю, там еще отработаем большинство. Думаю, это такой фактор, который очень влияет на результат команды.



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

У нас ребята молодые, все воспитанники «Юности». Двигаемся в таком направлении. Конечно, тяжело будет. Мы прошлогоднюю команду создавали три года. Выиграли все турниры. Была сильная команда, можно сказать, команда КХЛ.



Начинает «Юность» в следующую пятницу поединком с «Донбассом». Затем наши соперники – французский «Руан» и итальянский «Азиаго».



13 января

«Донбасс» – «Юность»

«Руан – «Азиаго»



14 января

«Азиаго» – «Донбасс»

«Юность» – «Руан»



15 января

«Азиаго» – «Юность»

«Руан» – «Донбасс»