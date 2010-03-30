«Юность» и «Шахтер» – хроники второго матча

Психология в плей-офф не последняя вещь. Победный гол в затянувшейся изнурительной первой битве, несомненно, обдал позитивом настроения солигорских ребят и сказался на начальном ходе второго сражения.

«Шахтер» не выглядел намного лучше «Юности», он просто действовал увереннее: потому и забрасывал. И даже отсутствие проштрафившихся днем ранее Андрущенко и Балмочных не уменьшило атакующий потенциал команды.

В середине первого периода гостевая дружина вышла вперед. Алексей Ефименко точно бросил почти с той же точки, что и его тезка Страхов сутки назад. Реализовано было большинство.

А во второй трети Артем Демков и Ярослав Чуприс заставили табло крытого катка отражать крайне редкое и чересчур отрицательное для хозяйской «Юности» соотношение цифр. 0:3.

На время поединок утратил интригу. Страсти, конечно, кипели, борьба шла жесткая, но чувствовалось, что постепенно включается режим доигрывания. Появилось даже ощущение, что к финалу приближается не только этот матч, но и вся серия. «Юность» обречена. Тем удивительнее то, что случилось далее.

Сложно однозначно сказать, что стало причиной возрождения «Юности». То ли выход на замену опытного голкипера Сергея Шабанова, который, во-первых, наглухо закрыл минские ворота, во-вторых своими громогласными претензиями к партнерам разогнал первую голевую атаку столичного коллектива.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Есть логика поменять вратаря. Потому что и команда встряхнется. Но Виталика тут в голах обвинить вообще нельзя. Эта замена была чисто для того, чтобы встряхнуть команду. Ребята встряхнулись, поняли что не так.

А может то, что хозяева выстояли, когда более минуты на льду имели на два игрока меньше.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Хоккейный Бог, он существует. Когда две минуты играть пять против троих и наносить ноль бросков в створы ворот, то это против тебя разворачивается моментально. Отдавая столько сил, играя втроем и вчетвером, сложно потом выйти и максимально сконцентрироваться на реализации лишнего игрока.

Или помогла сумасшедшая заряженность на борьбу Андрея Степанова, отыгравшего в третьем периоде столько, что на весь матч хватит.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Еще на первой пресс-конференции я сказал, что команда будет играть до последнего свистка.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Наступили на прошлогодние гомельские грабли. За пять минут до конца матча поверили на 100% в победу. А «Юность» -- это не та команда с которой можно на 55-ой минуте матча заканчивать играть. Может, это и к лучшему, что в начале серии «Юность» напомнила нам, что это команда с характером.

«Юность» в своих лучших чемпионских традициях совершила очередной невероятный камбэк. Геройскую ношу на себя взвалили капитан Александр Матерухин, Андрей Степанов и Алексей Баранов. 3:3.

А когда в самом конце основного времени Виталий Люткевич выбросил шайбу за пределы площадки (умышленно или нет, решайте сами), рука болельщика потребовала удаления (оно в итоге состоялось). Однако этот знак – еще и символ виктории, победы. Которая вскоре и пришла к «Юности». На второй минуте овертайма счастье себе и товарищам по команде принес Олег Тимченко. 4:3 в игре, 1:1 в серии. Теперь моральный перевес на стороне минчан?

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Ничего страшного не случилось. Я так ребятам и сказал, а психологически команада очень устойчивая и мощная в этом плане. Причем, все: и кто играл, и кто сидел на трибунах.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Все решает характер. Лучше или хуже, это постольку поскольку, но во всех играх, что будут, будет решать характер.

Под сводами крытого катка «Чайфу» не место, здесь в почете «Веселые ребята» и песня, ставшая неофициальным гимном болельщиков «Юности».