«Юность» и «Металлургс» сыграли самый скучный матч этого сезона, а «Металлург» и «Химик-СКА» забросили на двоих 11 шайб

Когда Федерация будет подводить итоги сезона, надо будет посоветовать ввести новую номинацию: «Самый скучный матч чемпионата». И заодно предложить в качестве ее победителя встречу «Юности» и лиепайского «Металургса».

Валерий Воронин, главный тренер ХК «Металлургс» (Лиепая):

Наверное, счет по игре, и игра по счету. Не получилась у нас совсем игра в атаке, ничего не забили. Наверное, в этом заслуга, прежде всего, противника, который сыграл предельно внимательно, жестко в своей зоне. Проще говоря, не позволил нам создать эти моменты.

Поправим тренера «Металургса»: моменты его подопечные создавали, только реализовать не могли. Чего не хватило Тилле, Мицкевичу, Страупе и Забису – пусть разбирается Воронин, но мы выдвигаем банальную верисю – не хватило мастерства.

Иной вопрос – «Юность». Эта команда все же стоит на ступеньку выше даже в нынешней кадровой ситуации. Однако и минчане ничего внятного в атаке не показали. Может, решили, раз игру не видит главком (а Захаров на матче отсутствовал), то можно поберечь силы?

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

У Михаила Михайловича, по всей видимости, семейные обстоятельства.

Задача была поставлена – выиграть матч. Видно, заряда хватило даже и в отсутствие Захарова.

Бывает, что и 1:0 – хорошо, а бывает – наоборот, как в данном случае. Девять раз «Юность» получала большинство, но владения Яниса Калныньша были неприступны, словно их кто-то заколдовал. Заветный «Сезам, откройся» вспомнил лишь Иван Усенко, после броска которого на 40-ой минуте шайба нехотя заползла в ворота.

Эта победа над «Металургсом» стала для «Юности» уже третьей в сезоне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И предыдущие две также достигались кровью, потом и слезами: 5:4 в овертайме, 2:1 и вот теперь – 1:0.

Армандс Берзиньш, ХК «Юность»:

Сейчас последнюю игру проводили с Солигорском, отобрали у них три очка. Команда у нас молодая, но все бьются, стараются. Но не так уж и просто против них играть.

Микс Индрашис, ХК «Металлургс» (Лиепая):

Стараемся против таких команд играть лучше.

Под конец – немного позитива. Его посильно вносил в игру Сергей Яновский. Каждая вторая опасная ситуация у ворот Лиепаи создавалась им лично либо при его участии. Пока результативностью нападающий не блещет: две шайбы и одна голевая передача в 14 матчах, но будет продолжать в том же духе – очки придут. Может, и Кари Хейккиля – его пора уже заметить...

Лидер первенства, «Металлург», догнать себя никому не позволил, унизив «Химик-СКА» крупным счетом – 10:1. У новополочан вновь не смог принять участие в матче Виталий Трус – у основного голкипера команды нет лезвий для коньков, а клуба – нет на это денег. Было бы смешно, если бы не было так грустно...

Дублеры Труса, Пошелюк и Голубев, с бременем славы не справились, пропустив 10 шайб, то есть даже чаще, чем после каждого третьего броска соперников. При таком голевом изобилии дубль был зафиксирован всего один – в исполнении Константина Баранова.

А ведь вначале у «Химика» был даже гандикап: Денис Кирпиченок стал автором самого быстрого взятия ворот этого чемпионата – уже на 12-ой секунде. Знал бы он, чем все закончиться, может быть – так не спешил бы так.

«Гомель» учинил расправу над «Витебском»: по две шайбы забросили Александр Жидких и Егор Егоров.

Противостояние «Шахтера» и «Лиды» застало обе команды не в самом лучшем состоянии. Подопечные Эдуарда Валиуллина прибыли в Солигорск с четырехматчевой проигрышной серией за спиной, а также с проблемами в линии обороны, где уже по ходу поединка с «горняками» к травмированным Прокопчику и Копыльцу добавился Захаренко. «Шахтер», в свою очередь, вышел на лед без двух основных центральных нападающих – Михайлова и Баукина. В общем, обоим тренерам пришлось поломать голову над тем, как компенсировать потери.

Сама игра получилась богатой на голы (их зрители увидели восемь), но преимущество хозяев под сомнение не ставилось. Они перебросали соперников (42 на 23) и выиграли со счетом 5:3. Дублем отметился Алексей Ефименко. У «Лиды» дважды забросил Алексей Кувеко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Неман», тем временем, поставил на колени «Могилев». Сразу три гродненских хоккеиста забросили по две шайбы – Андрей Глебов, Каспарс Саулиетис и экс-могилевчанин Артем Божко.