Юношеский чемпионат мира 2010 начинаем с разбора причин неудачи в 2004 году

Многое стерлось из памяти за шесть лет. Но надежды, которые мы питали тогда, до сих пор помнятся.
Владимир Синицын, гл. тренер юношеской сборной Беларуси (2004 год):
В этом возрасте все практически одинаковые и все зависит от психологии.
Из элиты белорусы в 2004 вылетели, заняв предпоследнее место. Минский чемпионат оказался водоразделом: до него белорусы становились пятыми в словацкой Трнаве и восьмыми в Ярославле. После – ежегодно меняли прописку: первый дивизион на элиту и обратно.
Может, родные стены не так и помогают.
Вадим Сушко:
Есть какая-то ответственность, нагрузка на плечи и с этим ничего не сделать. Сидишь, настраиваешься, забываешь, что это родные трибуны. Все равно это выливается на хоккей, к тому же мы были молоды, как и ребята, которые принимают участие в этом чемпионате. Они будут играть на пределе. Нагрузка есть и это тяжело.
Интересно, что на чемпионате мира Беларусь представляла вполне звучная по именам команда. В атаке солировал Костицын-младший, оборону цементировали многие нынешние мастера – от Колосова до Сушко и Черноока. В воротах блистал Мильчаков. Что и говорить, если 11 человек перешли из сборной, которая годом раньше в Ярославле чувствовала себя своей в элитной компании.
Дмитрий Мильчаков:
По 1985 году были, наверное, более ярко выраженные лидеры. В первую очередь Андрей Костицын. У нас лидеры тоже были, но те лидеры могли потянуть команду за собой.
Изначально казалось, что с сохранением прописки в элите проблем не будет – побеждай датчан и дело в шляпе. Но все пошло наперекосяк буквально после стартовой встречи.
Сергей Яновский:
Датчан не обыграли, а надо было их обыгрывать. Наверное, не получилось потому, что не было спаррингов перед чемпионатом мира, ни одного. Даже не то, что с какой-то другой сборной, а вообще. И, наверное, то, что так поставили: первая игра, все вышли в волнении, свои болельщики в таком возрасте… Поэтому перегорели. Проиграли датчанам, поэтому дальше не получилось.
Нынче наша команда идет иным путем – сборы и туниры следуют один за другим, что обнадеживает. Иной вопрос – адаптация к хоккею элитного уровня.
Вадим Сушко:
Скорости огромные, силовая борьба сразу. Те же американцы, шведы были намного нас больше, двигались они быстрее. Хотя мы и готовились, были даже перезагрузки, Но даже это не помогло.
Спустя шесть лет мы узнали и причины неудач, о которых в 2004 году участники умалчивали.
Евгений Жилинский:
Не хватило командного духа. Потому что потом, после чемпионата мира, специалисты ссылались на то, что команда была поделена на группировки. Не было единого сплочения.
В итоге команда заняла предпоследнее место и до 2006 года попрощалась с элитой. Горькое послесловие тренера теперь кажется несправедливым, но, слово не воробей.
Владимир Синицын, гл. тренер юношеской сборной Беларуси (2004 год):
Этот чемпионат показал, что в команде есть только три человека, которые что-то могут на нужном уровне.
Одним из немногих позитивных моментов стала победа над норвежцами – ничего не решившая, запоздалая, но такая нужная для сохранения чувства собственного достоинства.
Вадим Сушко:
Нам тогда сказал тренер Синицын, что если и эту игру не выиграете, то все, на вас совсем по-другому посмотрят. А так покажите хоть, что вы можете. Собрались и выиграли.
Однако чемпионат мира среди юниоров – это каждый раз еще и парад звезд – будущих, или воссиявших уже тогда. Перед белорусской публикой в 2004 прошла вереница нынешних авторитетов – Малкин, Кессел, Рамо.
Кто-то, впрочем, со временем разочаровал. Канадская сборная не блеснула, и ее главную надежду – Кайла Чипчуру теперь вспомнят немногие. А вот финны, напротив, чемпионат провалили, зато два вратаря – Кари Рамо и Туука Раск нынче зажигают на НХЛовских площадках.
Дмитрий Мильчаков:
Тогда они были на слуху, но не были звездами, как сейчас. Сейчас смотришь игры НХЛ и вспоминаешь, что они были здесь. Приятно вспомнить.
С 2004 изменилось немногое – мы вновь лелеем надежды и вновь готовимся заполнять трибуны.
Евгений Жилинский:
В первую очередь удачи и везения. Заброшенных шайб, а остальное все придет.
Итак, группа «А» играет в Бобруйске. Соперниками белорусов будут шведы, каданцы, швейцарцы и американцы. В столь представительной компании надо занимать место не ниже третьего.
Не забудем и о группе «Б». Во Дворце спорта будут зажигать россияне, чехи, финны, словаки и латыши.