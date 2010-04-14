Юношеский чемпионат мира 2010 начинаем с разбора причин неудачи в 2004 году

Не так часто в нашей стране проводятся турниры уровня юношеского чемпионата мира. Точнее, на памяти нынешнего поколения болельщиков, всего во второй раз. Поэтому сегодня вспоминаем 2004 год, опрашиваем очевидцев и разбираем причины давней неудачи.

Многое стерлось из памяти за шесть лет. Но надежды, которые мы питали тогда, до сих пор помнятся.

Владимир Синицын, гл. тренер юношеской сборной Беларуси (2004 год):

В этом возрасте все практически одинаковые и все зависит от психологии.

Из элиты белорусы в 2004 вылетели, заняв предпоследнее место. Минский чемпионат оказался водоразделом: до него белорусы становились пятыми в словацкой Трнаве и восьмыми в Ярославле. После – ежегодно меняли прописку: первый дивизион на элиту и обратно.

Может, родные стены не так и помогают.

Вадим Сушко:

Есть какая-то ответственность, нагрузка на плечи и с этим ничего не сделать. Сидишь, настраиваешься, забываешь, что это родные трибуны. Все равно это выливается на хоккей, к тому же мы были молоды, как и ребята, которые принимают участие в этом чемпионате. Они будут играть на пределе. Нагрузка есть и это тяжело.

Интересно, что на чемпионате мира Беларусь представляла вполне звучная по именам команда. В атаке солировал Костицын-младший, оборону цементировали многие нынешние мастера – от Колосова до Сушко и Черноока. В воротах блистал Мильчаков. Что и говорить, если 11 человек перешли из сборной, которая годом раньше в Ярославле чувствовала себя своей в элитной компании.

Дмитрий Мильчаков:

По 1985 году были, наверное, более ярко выраженные лидеры. В первую очередь Андрей Костицын. У нас лидеры тоже были, но те лидеры могли потянуть команду за собой.

Изначально казалось, что с сохранением прописки в элите проблем не будет – побеждай датчан и дело в шляпе. Но все пошло наперекосяк буквально после стартовой встречи.

Сергей Яновский:

Датчан не обыграли, а надо было их обыгрывать. Наверное, не получилось потому, что не было спаррингов перед чемпионатом мира, ни одного. Даже не то, что с какой-то другой сборной, а вообще. И, наверное, то, что так поставили: первая игра, все вышли в волнении, свои болельщики в таком возрасте… Поэтому перегорели. Проиграли датчанам, поэтому дальше не получилось.

Нынче наша команда идет иным путем – сборы и туниры следуют один за другим, что обнадеживает. Иной вопрос – адаптация к хоккею элитного уровня.

Вадим Сушко:

Скорости огромные, силовая борьба сразу. Те же американцы, шведы были намного нас больше, двигались они быстрее. Хотя мы и готовились, были даже перезагрузки, Но даже это не помогло.

Спустя шесть лет мы узнали и причины неудач, о которых в 2004 году участники умалчивали.

Евгений Жилинский:

Не хватило командного духа. Потому что потом, после чемпионата мира, специалисты ссылались на то, что команда была поделена на группировки. Не было единого сплочения.

В итоге команда заняла предпоследнее место и до 2006 года попрощалась с элитой. Горькое послесловие тренера теперь кажется несправедливым, но, слово не воробей.

Владимир Синицын, гл. тренер юношеской сборной Беларуси (2004 год):

Этот чемпионат показал, что в команде есть только три человека, которые что-то могут на нужном уровне.

Одним из немногих позитивных моментов стала победа над норвежцами – ничего не решившая, запоздалая, но такая нужная для сохранения чувства собственного достоинства.

Вадим Сушко:

Нам тогда сказал тренер Синицын, что если и эту игру не выиграете, то все, на вас совсем по-другому посмотрят. А так покажите хоть, что вы можете. Собрались и выиграли.

Однако чемпионат мира среди юниоров – это каждый раз еще и парад звезд – будущих, или воссиявших уже тогда. Перед белорусской публикой в 2004 прошла вереница нынешних авторитетов – Малкин, Кессел, Рамо.

Кто-то, впрочем, со временем разочаровал. Канадская сборная не блеснула, и ее главную надежду – Кайла Чипчуру теперь вспомнят немногие. А вот финны, напротив, чемпионат провалили, зато два вратаря – Кари Рамо и Туука Раск нынче зажигают на НХЛовских площадках.

Дмитрий Мильчаков:

Тогда они были на слуху, но не были звездами, как сейчас. Сейчас смотришь игры НХЛ и вспоминаешь, что они были здесь. Приятно вспомнить.

С 2004 изменилось немногое – мы вновь лелеем надежды и вновь готовимся заполнять трибуны.

Евгений Жилинский:

В первую очередь удачи и везения. Заброшенных шайб, а остальное все придет.

Итак, группа «А» играет в Бобруйске. Соперниками белорусов будут шведы, каданцы, швейцарцы и американцы. В столь представительной компании надо занимать место не ниже третьего.

Не забудем и о группе «Б». Во Дворце спорта будут зажигать россияне, чехи, финны, словаки и латыши.