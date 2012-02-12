Юношеская сборная Беларуси по хоккею перед турниром в Дании провела сбор в Молодечно

Местом для очередного сбора юношеской команды было выбрано Молодечно. «Молодежка» перед чемпионатом мира также готовилась здесь, и результат мы помним. Будем надеяться, подопечным Михаила Васильева повезет больше.

Михаил Васильев, главный тренер сборной Беларуси U-18:

Вы знаете, структура очень хорошая: здесь все есть, все на месте: и лед, и восстановительный центр, бассейны, очень хороший игровой и тренажерный залы. Только гостиница далековато – приходится ездить на автобусе. Но ничего страшного. Поэтому здесь этот сбор и проходит. И чтобы ребята немного отвлеклись, надо было поменять атмосферу.

То, что эмоциональная встряска нужна, понятно. Ведь основу сборной (14 игроков) составили хоккеисты из Раубичей, которые и так весь сезон живут и тренируются вместе. Кроме того, в Молодечно было вызвано 3 представителя команд Молодежной лиги, Максим Вальков из «Юниора», Виталий Вальков, уже привлекающийся к основному составу «Могилева», и даже один легионер – Никита Крыскин из пензенского «Дизеля».

Михаил Васильев, главный тренер сборной Беларуси U-18:

Этот сбор, не хочу сказать, что ознакомительный. С нами в последнее время, и хочу сказать ему спасибо, Кари Хейккиля работает. На этом сборе мы отрабатываем то, чего не хватает: быстрый уход в контратаку, хорошая позиционная оборона, переход от обороны к атаке. мы над этим очень долго сидим, и до этого мы работали по этой программе. И, безусловно, я считаю, что этот сбор – это отправная точка, когда будет все выстраиваться по той системе, чтобы подготовить к национальной команде. То есть тренер сборной приезжает, мы с ним общаемся. Это очень хорошо.

Между тем, свою линию Васильев гнет уже второй сезон. Интересно, насколько его представления о хоккее совпали с представлениями Кари Хейккиля?

Михаил Васильев, главный тренер сборной Беларуси U-18:

Они абсолютно ничем не отличаются. Это хорошая, предельно жесткая позиционная оборона, моментальный переход от обороны к атаке с подключением одного из защитников. То есть получается так, что он у нас работает как четвертый нападающий.

В принципе, здесь нет ничего нового, я играл в такой команде, в ЦСКА. Там не было ни защитников, ни нападающих. Там защитники забивали.

Да, он внес какие-то новые идеи. Но все равно они ни в коем случае не расходятся. Мы работаем в одном направлении.

«Раубичи», играющие в таком же стиле, являются, признаем, зрелищной командой, но не всегда стабильной. То, что подопечные Васильева занимают лишь шестое место в Высшей лиге, говорит, что играть в активный хоккей ребята только учатся.

Михаил Васильев, главный тренер сборной Беларуси U-18:

Физически ребята, в принципе, готовы, готовы хорошо. Да, может, кто-то больше сыграл матчей, кто-то – поменьше. Но общее впечатление – ребята физически готовы.

Это необходимо для такого активного стиля игры. Потому что вы понимаете, что если против сильных команд закрыться и играть в чисто оборонительный хоккей, то это может дать результат в одной игре. Но надо результат давать, забивать голы.

Интересно, что даже на нынешнем, фактически последнем, сборе увидеть оптимальный состав команды не удалось. А значит, в будущем подопечные Васильева еще могут усилиться и прибавить.

Михаил Васильев, главный тренер сборной Беларуси U-18:

В той команде у нас есть костяк, который сформировался, там ребята работают очень хорошо.

У нас сейчас проблема доукомплектации. Даже в этой команде есть еще усиление в лице Гавруса, Данилюка, Раевского, Воронова. Это реальное усиление.

Два матча на турнире в Дании уже сыграны. Хозяевам белорусы уступили, сообщили в программе «Горячий лед». Авторами шайб у наших стали Максим Вальков и его однофамилец Виталий, с передачи, кстати, Максима.

Не удалось нашей команде обыграть и латышей сегодня. Завтра последний шанс реабилитироваться, в матче с норвежцами.