Прямой эфир

Юношеская сборная Беларуси по футболу завершила отборочный турнир к Чемпионату Европы 2018 года

26 октября 2017 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу (ребята до 17 лет) завершила отборочный турнир к Чемпионату Европы 2018 года,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительной игре квалификации в Могилеве наши парни сражались со сверстниками из Казахстана и добились победы – 3:1. Хет-трик на счету Максима Капралева.

Впрочем, эта победа стала единственной для белорусов на турнире. Так что в следующем раунде евроотбора они не сыграют. Ранее, там же, в Могилеве, наши парни потерпели поражения от словенцев и французов.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли верх над командой «Бней Герцлии» из Израиля в рамках Кубка ФИБА
26 октября 2017 09:33

Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли верх над командой «Бней Герцлии» из Израиля в рамках Кубка ФИБА

Каролин Возняцки вышла в полуфинал итогового теннисного турнира WTA
26 октября 2017 09:32

Каролин Возняцки вышла в полуфинал итогового теннисного турнира WTA

Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостевом матче КХЛ московскому ЦСКА: как это было
26 октября 2017 07:13

Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостевом матче КХЛ московскому ЦСКА: как это было