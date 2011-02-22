Юношеская сборная Беларуси по футболу вышла на финишную прямую в подготовке к элитному раунду евро-квалификации

Неудачно выступив на январском домашнем турнире на призы Ассоциации «Белорусская Федерация футбола» и Мингорсиполкома, юношеская сборная нашей страны отдыхала недолго и вскоре отправилась в Турцию.

На средиземноморских берегах команда Валентина Михеева без малого две недели оттачивала командные взаимодействия на тренировочном сборе.

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

Ребята с удовольствием отработали. Я доволен проведенным сбором. Плюс – две хорошие игры с достаточно хорошим соперником.

Оценить проделанную работу тренерскому штабу юношеской сборной помогли два спарринга с турецкими сверстниками. Первая встреча завершилась поражение белорусов – 1:3, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

Наша основная проблема – психология. Даже, честно говоря, доходит до смешного. В команде смеемся, что всегда даем фору сопернику, знаем, что забьем. На первой минуте пропускаем. Потом сразу же выравнивается игра – никаких проблем не возникает. Забили – 1:1, сравняли. А в конечно итоге играем на выезде. Вы сами понимаете, какие нюансы возникают.

Как показала вторая игра, работа над ошибками нашим ребятам не удалась. Во втором поединке они также уступили. Причем с необычным для футбола счетом – 4:6.

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

Обескураживающее начало. За 30 минут пропустили пять мячей. Но надо отдать должное ребятам, что они вышли с настроем во втором тайме. Показали, как они умеют играть в футбол. Практически свели матч к ничьей. Было достаточно моментов для того, чтобы сравнять или даже выиграть. Но, опять же, при счете 5:4 в концовке хозяева начали, скажем так, немного «чудить».

Как показывают результаты, при наличии неплохой линии атаки нашей сборной предстоит немало поработать над организацией оборонительных действий.

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

Да, мы много пропускаем. Но если мы хотим забивать, то всегда возникает вопрос о том, как мы будем играть в обороне. Здесь есть нюансы.

Едва вернувшись из Турции, белорусские юноши снова собирают чемоданы в дальнюю дорогу. Подготовка к элитному раунду евро-квалификации вступает в решающую фазу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

23-го вылетаем в Венгрию, в Будапешт. Там будет пятидневный сбор плюс две игры со сборной Венгрии (первого и третьего марта). Четвертого прилетаем домой, распускаем ребят на отдых и по своим клубам. А 12 марта уже вылетаем в Австрию. И непосредственно оттуда уже полетим на выступления в элитном раунде.

Элитный раунд евро-квалификации стартует во Франции 25 марта. Помимо хозяев соперниками белорусов буду команды Норвегии и Грузии. И по каждому оппоненту собрано уже немало информации.

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

Есть записи матчей. По французам – около четырех матчей. По норвежцам есть два матча. Плюс мы сами видели эту команду в деле в Польше. И по грузинам также есть видео-информация.

Мы практически и готовимся, исходя из этих матчей. Выбираем соперников и так далее.