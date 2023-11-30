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Юношеская команда Беларуси по хоккею U16 поспорит за 5-е место первенства в России

30 ноября 2023 14:18
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Юношеская команда Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, обыграла сверстников Северо-Западного федерального округа в рамках второго тура первенства в Альметьевске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская команда Беларуси по хоккею U16 поспорит за 5-е место первенства в России-1

На 4-й минуте счет открыли хозяева, но на 8-й белорусы восстановили равенство, после чего преимущество было на нашей стороне. В итоге победа – 4:2. Команда Олега Малашкевича реабилитировалась после неудачных игр с Центральным и Уральским федеральными округами, победа позволит нашим хоккеистам сыграть в матче за пятое место с Приволжским округом.

# Хоккей # Фотофакт

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