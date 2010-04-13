Юниорский чемпионат мира по хоккею (возраст игроков – до 18 лет) стартует 13 апреля в Минске и Бобруйске

Матчи предварительного этапа пройдут в минском Дворце спорта (вместимость 3400 зрителей) и на льду «Бобруйск-Арены» (7000).

В Минске сыграют команды группы «В»: Россия, Чехия, Финляндия, Словакия и Латвия. 13 апреля в 15.00 во Дворце спорта начнется встреча финских и латвийских хоккеистов, в 19.00 на лед выйдут сборные Чехии и России.

В Бобруйске базируется группа «А»: Канада, США, Швеция, Швейцария и Беларусь. Сегодня здесь также состоятся два стартовых матча – Канада-Швейцария (15.00) и Швеция-США (19.00).

Белорусская юниорская дружина свой первый матч проведет 14 апреля против шведских сверстников (19.00). Главный тренер белорусов Владимир Сафонов на этом первенстве рассчитывает на следующих игроков: вратари – Ян Шелепнев («Динамо-Юниор», Минск), Сергей Степанов («Юность», Минск); защитники – Дмитрий Жевлоченко, Никита Туровец (оба – «Керамин», Минск), Евгений Леонов («Витебск»), Никита Кардашов («Юность», Минск), Владислав Лемачко («Брест»), Руслан Андрейчиков, Дмитрий Лукьяненко (оба – «Гомель»); нападающие – Артур Гаврус («Неман», Гродно), Станислав Лопачук, Артур Абметка, Павел Коннов (все – «Юность», Минск), Максим Парфеевец, Юрий Серяков (оба – «Керамин», Минск), Игорь Карабанов («Брест»), Алексей Скабелка («Гомель»), Артем Левша, Руслан Журня, Егор Агеенко (все – «Химик-СКА», Новополоцк), Евгений Самохин («Динамо-Юниор», Минск), Денис Далидович («Shattuck-St. Mary’s school», США).

В преддверии мирового первенства наши юниоры провели два спарринга: команде США наши ребята уступили по всем статьям – 2:13, а финнам проиграли лишь о овертайме – 3:4.

Подводя итоги подготовки к чемпионату мира, Владимир Сафонов сказал, что его подопечные выполнили всю программу подготовки. Игра с командой Финляндии убедила наставника, что с европейскими соперниками можно играть на равных. А вот тягаться с североамериканскими командами белорусам пока не под силу.

По итогам предварительного раунда по три лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу, причем победители групп сразу попадают в полуфинал. Четыре неудачника группового этапа разыграют места с 7 по 10, после чего две худшие дружины покинут элитный дивизион. Финальный матч за первое место состоится 23 апреля на льду 15-тысячной «Минск-Арены».

Полное расписание предварительной стадии чемпионата мира выглядит так:

Группа «А» («Бобруйск-Арена»).

13 апреля, вторник:

15.00. Канада – Швейцария;

19.00. Швеция – США.

14 апреля, среда:

15.30. Швейцария – США;

19.00. Швеция – Беларусь.

15 апреля, четверг:

19.00. Беларусь – Канада.

16 апреля, пятница:

15.30. Швейцария – Швеция;

19.00. США – Канада.

17 апреля, суббота:

19.00. Беларусь – Швейцария.

18 апреля, воскресенье:

15.30. Канада – Швеция;

19.00. США – Беларусь.



Группа «В» (Дворец спорта, Минск).

13 апреля, вторник:

15.00. Финляндия – Латвия;

19.00. Чехия – Россия.

14 апреля, среда:

15.30. Латвия – Россия;

19.00. Чехия – Словакия.

15 апреля, четверг:

19.00. Словакия – Финляндия.

16 апреля, пятница:

15.30. Латвия – Чехия;

19.00. Россия – Финляндия.

17 апреля, суббота:

15.30. Россия – Словакия;

19.00. Финляндия – Чехия.

18 апреля, воскресенье:

19.00. Словакия – Латвия.

Вся стадия плей-офф и матч за 3-е место состоятся во Дворце спорта с 20 по 23 апреля, а в Бобруйске пройдет «турнир за выживание», сообщает БЕЛТА.