Юниорская сборная Беларуси завоевала «золото» в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Новости Беларуси. 3 мая на чемпионате Европы по художественной гимнастике юниорская сборная Беларуси завоевала «золото» в групповых упражнениях с пятью мячами.

А в эти минуты в «Минск-Арене» стартуют финалы в отдельных видах. Сначала медалистки определятся в упражнениях с обручем и с мячом, а затем с булавами и с лентой.

Среди прошедших квалификацию – отечественные звезды художественной гимнастики Мелитина Станюта и Екатерина Галкина, которые готовы поддержать победные традиции белорусских граций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.