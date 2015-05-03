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  • Юниорская сборная Беларуси завоевала «золото» в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Юниорская сборная Беларуси завоевала «золото» в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате Европы по художественной гимнастике

03 мая 2015 10:41
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Новости Беларуси. 3 мая на чемпионате Европы по художественной гимнастике юниорская сборная Беларуси завоевала «золото» в групповых упражнениях с пятью мячами.

А в эти минуты в «Минск-Арене» стартуют финалы в отдельных видах. Сначала медалистки определятся в упражнениях с обручем и с мячом, а затем с булавами и с лентой.

Среди прошедших квалификацию – отечественные звезды художественной гимнастики Мелитина Станюта и Екатерина Галкина, которые готовы поддержать победные традиции белорусских граций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Художественная гимнастика

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