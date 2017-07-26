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Юниорская сборная Беларуси по волейболу провела 4-й поединок на европейском форуме в Болгарии

26 июля 2017 12:13
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Новости Беларуси. Девушки из юниорской сборной Беларуси по волейболу (возрастная категория до 16 лет) 25 июля провели четвертый поединок на европейском форуме в Болгарии. В роли оппоненток выступили сверстницы из Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по волейболу провела 4-й поединок на европейском форуме в Болгарии-1

Они, как и наши волейболистки, в трех прежних матчах турнира поражений не знали. Но на этот раз кто-то должен был уступить, и, к счастью, эта участь постигла румынок. Хотя первый сэт они взяли крайне уверенно – 25:11, да и во втором долгое время вели, но все же проиграли. Третья партия снова осталась за соперницами белорусской команды, однако наши девушки опять восстановили паритет – 2:2. А ключевой сэт подопечные Егора Пимахина взяли с почти двукратным перевесом – 15:8.

# Фотофакт # Волейбол

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