Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла «Енисей-2» в Молодёжной лиге России

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла красноярский «Енисей-2» в рамках турнира за 7-12-е места Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни выиграли со счетом 3:1 по сетам. Победа трудовая. В каждом отрезке шла упорная борьба, но ключевые моменты оставались за белорусами. Во вторник, 18 апреля, наш коллектив встретится с «Белогорьем-2». Это будет последний матч в рамках турнира.