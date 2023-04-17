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Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла «Енисей-2» в Молодёжной лиге России

17 апреля 2023 19:20
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла красноярский «Енисей-2» в рамках турнира за 7-12-е места Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла «Енисей-2» в Молодёжной лиге России-1

Наши парни выиграли со счетом 3:1 по сетам. Победа трудовая. В каждом отрезке шла упорная борьба, но ключевые моменты оставались за белорусами. Во вторник, 18 апреля, наш коллектив встретится с «Белогорьем-2». Это будет последний матч в рамках турнира.  

# Волейбол # Фотофакт

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