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Юниорская сборная Беларуси по волейболу не вышла напрямую на чемпионат Европы

28 августа 2026 11:40
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Юниорская сборная Беларуси по волейболу (игроки до 20 лет) потеряла шансы напрямую квалифицироваться на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсмены потерпели второе поражение в отборочном турнире – на сей раз от россиян. Соперники продемонстрировали равную борьбу, но в концовках чище действовали оппоненты. Характер встречи отражают результаты сетов: 22:25, 25:23, 20:25 и 21:25. Таким образом, белорусы вне зависимости от исходов двух оставшихся матчей потеряли шансы попасть на континентальный форум. Второй этап отбора пройдет в январе 2027 года.

# Волейбол

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