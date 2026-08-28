Юниорская сборная Беларуси по волейболу не вышла напрямую на чемпионат Европы

Юниорская сборная Беларуси по волейболу (игроки до 20 лет) потеряла шансы напрямую квалифицироваться на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсмены потерпели второе поражение в отборочном турнире – на сей раз от россиян. Соперники продемонстрировали равную борьбу, но в концовках чище действовали оппоненты. Характер встречи отражают результаты сетов: 22:25, 25:23, 20:25 и 21:25. Таким образом, белорусы вне зависимости от исходов двух оставшихся матчей потеряли шансы попасть на континентальный форум. Второй этап отбора пройдет в январе 2027 года.