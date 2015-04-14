Юниорская сборная Беларуси по хоккею в своем втором матче на чемпионате мира уступила Дании – 4:3

Новости Венгрии. Сборная Беларуси по хоккею продолжает выступление на юниорском чемпионате мира в дивизионе I. Соревнования проходят в Венгрии.

Календарь турнира на старте припас для наших 18-тилеток встречи с основными конкурентами первое место – датчанами и норвежцами. И если первых наши парни обыграли в овертайме, то вторым в понедельник вечером уступили.

Подопечные Евгения Буцкевича вели в счете 3:1, но преимущество не удержали.

В концовке наши парни явно перешли на игру вторым номером, за что и поплатились. Датчане сравняли счет под занавес основного времени матча, а в овертайме вырвали победу – 4:3.

У белорусов заброшенные шайбы на счету Шикутя, а также Алексея и Александра Паценкиных.

Следующую игру на турнире наши парни проведут в среду против хозяев льда – венгров.

Теперь не все зависит от белорусов. Чтобы завоевать путевку в элиту, нужно не только побеждать соперников, но и надеяться на осечку наших обидчиков – датчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».