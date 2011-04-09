Юниорская сборная Беларуси по хоккею с 10 по 16 апреля сыграет на чемпионате мира во втором дивизионе

Последние шаги в своей подготовке к чемпионату мира юниорская сборная сделал в Латвии, где вчера сыграла со сверстниками из этой страны товарищеский матч. К сожалению, белорусы уступили – 1:3. Однако будем надеяться, что в Словении им повезет больше.

Павел Печур, сборная Беларуси U-18:

Все понимают серьезность турнира, все готовятся, работают на команду. Одна цель – выиграть чемпионат мира.

Эдуард Валиуллин, главный тренер сборной Беларуси U-18:

На каждый матч настраиваем только на победу. В независимости от соперника, от статуса матча.

Ренат Сафин, сборная Беларуси U-18:

Приятное общение. Познакомились с новыми людьми. У нас команда хорошая. Задачи ставятся большие. Думаю, выиграем чемпионат мира.

Первый матч для белорусской команды будет, пожалуй, самым сложным. В день открытия турнира, 10 апреля, подопечные Эдуарда Валиуллина встречаются с хозяевами площадки – сборной Словении.

А завершат наши юниоры чемпионат с одним из главных соперников – командой Дании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».