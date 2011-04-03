Юниорская сборная Беларуси по хоккею проводит подготовку к чемпионату мира во втором дивизионе

На предстоящем юниорском чемпионате мира команде Эдуарда Валиуллина легко не придется. Соперники попались непростые: Дания, Франция, Корея, Польша и Словения (хозяева турнира). Но, с другой стороны, кого волнуют соперники, когда цель – возвращение в элиту.

Ян Шелепнев, сборная Беларуси U-18:

Игра есть игра. Неважно, против кого ты выходишь.

Эдуард Валиуллин, главный тренер сборной U-18:

Первый матч – это открытие. Ребятам надо быть готовым к полным трибунам. Нас принимают хозяева. С ними всегда тяжело играть, какими бы они не были. Я думаю, что от старта будет очень многое зависеть.

А еще хорошая и сильная команда – это Дания.

Оглядываясь назад, невольно задумываешься: чего в прошлом году не хватило сборной, чтобы задержаться в сильнейшем дивизионе. Ведь и дома играли, и хоккеисты были собраны неплохие. А результат все помнят. И чем сегодняшняя команда лучше? За счет чего она будет побеждать?

Ян Шелепнев, сборная Беларуси U-18:

В каждой команде все по-разному. Здесь слаженный коллектив. А там были хоккеисты, которые сильны индивидуально.

Эдуард Валиуллин, главный тренер сборной U-18:

Думаю, в каждой команде есть свои лидеры, какая бы она не была. Конечно, есть те, на кого мы больше надеемся. Есть те, кто будет им помогать, потому что без помощи одних и других команда не сможет достичь целей.

Уже первого апреля наши юниоры отправились в Латвию, где проведут последние дни перед чемпионатом мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Последний тренировочный сбор, проходивший в Минске, выявил все плюсы и минусы команды, дал понять, в какой форме сейчас игроки, а где-то даже серьезно задуматься.

Павел Печур, сборная Беларуси U-18:

Конец сезона – накопилась усталость. Но когда цель – вывод страны в элитный дивизион, никто на это не смотрит.

Ренат Сафин, сборная Беларуси U-18:

Первые дни у нас были втягивающие, долго не стояли на льду. Вчера только вышли на лед. Очень было трудно, потому что у кого-то были ноги тяжелые. Думаю, что за эти дни форму наберем, и все будет нормально.

В рамках этого последнего сбора команда провела товарищеский матч с чемпионом Высшей лиги «Динам-Шинником».

Ренат Сафин, сборная Беларуси U-18:

Надо найти взаимосвязь. Тренер сказал, что у нас еще много поменяется. Мы наигрываем звенья, новые сочетания. Посмотрим что будет.

Эдуард Валиуллин, главный тренер сборной U-18:

Основная цель – наиграть связки, провести конечные точки. Постараться воплотить то, что мы будем воплощать на чемпионате мира.

Игра должна была убедить, что подопечные Эдуарда Валиуллина действительно готовы к чемпионату. Но сказать, что после этого матча сомнений поубавилось, нельзя. И пусть кто-то назовет нас пессимистами, а кто-то скептиками, но мы на деле хотим видеть прогресс.

Товарищеский матч завершился со счетом 0:2 в пользу «Динамо-Шинника», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Все было решено еще в первом периоде. Да, где-то юниорам не повезло и шайба несколько раз сотрясала штангу, где-то не хватило скорости, а порой казалось, что команды просто разминаются.

Павел Печур, сборная Беларуси U-18:

Моментами неплохо играли, моментами ошибались. Но без ошибок не бывает.

На тренировках хорошо получается со Степаном Дунаевым. В состав из-за травмы не попал Евгений Самохин. Неплохо получается с Ренатом Сафиным. Собрались все сильные ребята.

Так или иначе, но до старта чемпионата осталось всего 10 дней. Расслабляться сейчас уже никак нельзя. Впереди у нашей сборной еще две товарищеские игры со сверстниками из Латвии. А затем уже борьба за путевку в элиту. Пожалуй, без лишних слов, просто пожелаем им удачи.