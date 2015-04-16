Юниорская сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Венгрии одержала волевую победу над хозяевами – 7:2

Новости Венгрии. Тем временем юниорская дружина нашей страны, составленная из хоккеистов не старше 18 лет, продолжает выступления на венгерском льду. Здесь, в Дебрецене, проходит мировое первенство в группе А дивизиона I. Подопечные Евгения Буцкевича завершили свою встречу с хозяевами площадки.

Несмотря на статус аутсайдера, венгры не просто дали белорусам бой, а на определенном отрезке игры даже вели в счете 2:0. Но затем наши земляки собрались и совершили эффектный камбэк.

В итоге к финальной сирене на табло горели цифры 7:2 в пользу Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».