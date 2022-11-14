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Юниорская сборная Беларуси одержала вторую победу подряд в Молодёжной волейбольной лиге России

14 ноября 2022 12:30
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Новости Беларуси. Две победы из трех возможных. Юниорская сборная Беларуси отыграла матчи второго тура Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси одержала вторую победу подряд в Молодёжной волейбольной лиге России-1

Потерпев поражение в первом матче, наши парни в дальнейшем исправились и показали приемлемый результат. В заключительном противостоянии был разгромлен «Зенит-УОР» – 3:0. Особенно уверенно белорусы действовали в третьем сете, позволив сопернику набрать всего 14 очков. С результатом 3:1 мы также победили «Динамо-ЛО-2», а вот «Кузбассу-2» проиграли 0:3. Набранные очки позволили поправить свое место в турнирной таблице.

# Волейбол # Фотофакт

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