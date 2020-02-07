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Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

07 февраля 2020 15:39
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Новости Беларуси. Завершено интернет-голосование по выбору талисмана чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею-1

Среди белорусских болельщиков наибольшую сумму баллов набрал майский жук Майс, он же Хрущ. Его создателем стал Дмитрий Галиновский. 

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею-4

Латвийские любители хоккея выбрали Ежа, разработанного Янисом Бурмейстером. Всего на конкурс было прислано более 100 заявок от представителей Беларуси и Латвии, причем свои работы отправляли как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею-7

В шорт-лист вошли 30 работ. Впрочем, Хрущ и Еж совсем необязательно станут талисманами чемпионата мира. С мнением болельщиков может не согласиться жюри, которое объявит свое решение 24 февраля. 

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею-10

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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