Ярослав Чуприс (ХК «Динамо»-Минск): Нам не хватает времени, когда мы ведем в счете

«Команда без звезд», «Тренерская команда», «Коллективный хоккей». Какие только ярлыки не приклеивают подопечным Олега Знарока. Мы же определим так: «Команда без слабых мест». Чего не скажешь о нашем «Динамо», особенно сейчас. Мезин, Дрозд, Коробов, Харитонов. Недавно обширный лазарет пополнил Виктор Костюченок, а мог в Бобруйске не сыграть и Михалев.

Андрей Михалев, ХК «Динамо» (Минск):

Под вопросом был мой выход. Но я чувствовал, что все хорошо. Поэтому приняли решение, что буду играть.

К длинному списку выбывших уже на пятой минуте добавился и капитан. Йозеф Штумпел получил в глаз от Доминика Гранека и на лед больше не вернулся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Только через сутки можно будет говорить о степени серьезности травмы.

Отсутствие центра первого звена повлекло за собой перестановки, процесс которых тренерский штаб минчан не смог остановить до конца встречи.

Андрей Михалев, ХК «Динамо» (Минск):

На результат это тоже повлияло. Бесконечная чехарда во время матча.

Если раскладывать поражение на составляющие, то к вратарю и нападению претензий будет меньше всего. А вот защита в экспериментальном составе не справилась, оказавшись ахиллесовой пятой. Все свои три шайбы москвичи забросили необыкновенно легко, начиная с первой. Авторство Дениса Мосалева.

Гости не делали ничего особенного. Например, первое звено, в котором вышел и наш Алексей Угаров, вовсе было незаметно.

Алексей Угаров, ОХК «Динамо» (Москва):

Меня наоборот всегда постегивает, когда сюда приезжаю. И настроение хорошее, и силы появляются. Но сегодня не получилось. А у нас такая задача: если не получается в нападении, то надо играть строго в защите. Этим могу похвастаться. Не пропустили сегодня.

Несмотря на пропущенную шайбу, минчане первый период в целом могут занести себе в актив. Шайба Дмитрия Мелешко пришлась очень кстати. И забей в концовке еще и Евгений Ковыршин, все могло сложиться по-другому. Но после перерыва москвичи прибрали бразды правления к рукам, о чем сигнализировал голевой бросок Константина Горовикова.

Алексей Угаров, ОХК «Динамо» (Москва):

Мы перестроились. Нам в раздевалке объяснили, что надо делать. Мы выполнили установку, и это дало результат.

Олег Знарок, главный тренер ОХК «Динамо» (Москва):

То, что я говорю команде в раздевалке, считаю, что не стоит выносить на всеобщее внимание.

Ярослав Чуприс, ХК «Динамо» (Минск):

Настрой не изменился. Может, физическая проблема у нас появилась. Не могу сказать точно. Нам не хватает времени, когда мы ведем в счете. Если бы было больше таких отрезков, тогда веселее игра бы получилась.

Виновных в конкретном взятии ворот найти легко. Это и Петрашек с Мойжишем, и Ковыршин, и Хенри со Стасем, когда забрасывалась третья шайба. Но в итоге в поражении виновата вся команда. Алексей Медведев – 1:3. После этого главное – сделать правильные выводы.

Андрей Михалев, ХК «Динамо» (Минск):

Мы плохо сыграли при началах атаки и в средней зоне.

Третий период мог стать переломным, если бы минчане забили. Но оборона гостей была надежна. Майк Гарнетт стоял в воротах стеной. А еще «зубры» ошибались в завершении. Так что изменить ничего не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Если бы мы в третьем периоде забросили еще одну шайбу, то игра могла сложиться по-другому. А так московское «Динамо» сыграло очень эффективно. Мы их перебросали, но, к сожалению, они использовали многие свои шансы.

Ярослав Чуприс, ХК «Динамо» (Минск):

1:3 – результат, наверное, нереализованного большинства. Моменты были у соперников хорошие. То, что создали, то и забили.

Не забивая голы, не выиграешь.