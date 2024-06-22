Яркое противостояние сборных Грузии и Чехии! Смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ

К новостям мирового футбола. На зеленых газонах Германии продолжаются матчи группового этапа чемпионата Европы. Соревновательная суббота подарит три противостояния, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К новостям мирового футбола. На зеленых газонах Германии продолжаются матчи группового этапа чемпионата Европы. Соревновательная суббота подарит три противостояния, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 21:15 на нашем телеканале смотрите матч Бельгия-Румыния. Обе команды удивили в первом туре континентального первенства, правда, каждая по-своему. Если румыны сенсационно разгромили Украину – 3:0, то бельгийцы потерпели поражение от словаков, хотя многие эксперты сходятся во мнении, что в тот вечер им просто не повезло. Подопечные Тедеско после обидной потери очков настроены реабилитироваться, а это значит, что давление на противника будет умножено на два. Смогут ли румыны противостоять напору серьезного оппонента, узнаем в вечернем эфире на СТВ.
А уже в 15:30 вашему вниманию противостояние сборных Грузии и Чехии. И еще одна громкая вывеска дня – поединок команд Португалии и Турции в 18:15 на телеканале РТР-Беларусь.
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