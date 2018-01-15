«Я уже поражен Минском, хотя Европейские игры еще не проходят». Большое интервью с главным экспертом ЕОК
Новости Беларуси. О том, как идет подготовка ко II Европейским играм, аналогов которым в Беларуси еще не было, впечатлениями поделился главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту – господин Асимакис Асимакопулос, посетивший белорусскую столицу на прошедшей неделе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Беларусь – прекрасная спортивная страна
Это первый ваш визит в Минск. Какое осталось впечатление от города?
Асимакис Асимакопулос, главный эксперт по спорту Европейских олимпийских комитетов:
Я поражен Беларусью. Это прекрасная, современная, спортивная страна, которая богата Олимпийскими чемпионами, многократными чемпионами мира. Люди, с которыми я работаю, являются настоящими профессионалами своего дела. Они готовы сделать всё для того, чтобы показать Беларусь с лучшей стороны и чтобы эти Европейские игры прошли на высоком уровне.
Большинство площадок готовы уже сейчас. И всё-таки еще не всё готово. Опять-таки, стадион «Динамо» не достроен. На данный момент насколько всё готово к проведению таких масштабных игр?
Асимакис Асимакопулос:
Главным преимуществом Беларуси является то, что большинство спортивных площадок уже готово, их уже использовали для проведения других турниров и международных соревнований. Как мы знаем, у нас будут лучшие стадионы и площадки для проведения игр такого уровня.
Расписание II Европейских игр будет опубликовано в марте 2018 года
Соревнования очень обширны по своему масштабу. Спортивные площадки располагаются по всему городу и даже за его пределами. Удобно ли будет болельщикам следить за всем ходом Игр?
Асимакис Асимакопулос:
Мы посетили все площадки, и могу сказать, что не вижу никаких проблем для спортсменов, чтобы добраться из «деревни» до спортивного объекта. В Минске отличная инфраструктура, дороги, что является сильной стороной этого города.
Что касается расписания, то оно существует. Вот оно – уже на бумаге. Но нужно понимать, что это – не окончательный вариант. Пока мы не можем публично рассказать о нем, так как нам нужно еще обсудить некоторые моменты с Европейскими Федерациями, для того, чтобы была возможность внести коррективы. Первую публичную версию расписания мы представим в конце марта.
Как можно попасть на Европейские игры?
По какому принципу будет происходить квалификация спортсменов на Игры? И кому призовые места пойдут в зачет Олимпийских рецензий?
Асимакис Асимакопулос:
Мы сейчас находимся на финальной стадии согласований по вопросу квалификации спортсменов на Европейские игры. Кроме того, обсуждаем варианты отбора в разных видах спорта на Токио-2020. Мы надеемся, что к концу этого месяца или началу следующего мы придем к полному взаимопониманию. Тогда и объявим, как можно будет попасть на Европейские игры и каким образом будет осуществляться квалификация на Олимпиаду.
«Я уже поражен Минском, хотя Европейские игры еще не проходят»
Не все европейские атлеты бывали в Беларуси, в Минске. Если у вас спросят, каково это – выступать в Минске? Минск спортивный – какой? Что вы им ответите?
Асимакис Асимакопулос:
Я уже поражен Минском, хотя Европейские игры еще не проходят на данный момент. Я думаю, что когда спортсмены приедут сюда, они получат отличные впечатления от страны: прекрасная природа, современный город, приветливые люди и, я надеюсь, стадионы с большим количеством болельщиков. Все эти впечатления спортсмены, которые будут участвовать в Играх, увезут с собой, что является очень важным.