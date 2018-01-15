«Я уже поражен Минском, хотя Европейские игры еще не проходят». Большое интервью с главным экспертом ЕОК

Новости Беларуси. О том, как идет подготовка ко II Европейским играм, аналогов которым в Беларуси еще не было, впечатлениями поделился главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту – господин Асимакис Асимакопулос, посетивший белорусскую столицу на прошедшей неделе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Беларусь – прекрасная спортивная страна

Это первый ваш визит в Минск. Какое осталось впечатление от города?

Асимакис Асимакопулос, главный эксперт по спорту Европейских олимпийских комитетов:

Я поражен Беларусью. Это прекрасная, современная, спортивная страна, которая богата Олимпийскими чемпионами, многократными чемпионами мира. Люди, с которыми я работаю, являются настоящими профессионалами своего дела. Они готовы сделать всё для того, чтобы показать Беларусь с лучшей стороны и чтобы эти Европейские игры прошли на высоком уровне.

Большинство площадок готовы уже сейчас. И всё-таки еще не всё готово. Опять-таки, стадион «Динамо» не достроен. На данный момент насколько всё готово к проведению таких масштабных игр?

Асимакис Асимакопулос:

Главным преимуществом Беларуси является то, что большинство спортивных площадок уже готово, их уже использовали для проведения других турниров и международных соревнований. Как мы знаем, у нас будут лучшие стадионы и площадки для проведения игр такого уровня.

Расписание II Европейских игр будет опубликовано в марте 2018 года

Соревнования очень обширны по своему масштабу. Спортивные площадки располагаются по всему городу и даже за его пределами. Удобно ли будет болельщикам следить за всем ходом Игр?