«Я поставил себе цель: стать лучшим игроком турнира». В Минске проходит финал «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. В Минске продолжается финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной категории дивизиона А, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Ребята проводят групповой раунд по круговой системе, а уже 4 марта в стыковых разыграют и главный трофей турнира, и призы от Президентского спортивного клуба в четырех номинациях. Отметим, что уровень финалистов разнится, однако всех участников объединяет любовь к хоккею. Команда из Шклова уже второй раз к ряду проходит в главный старт. Тренерский штаб считает, что данные соревнования являются трамплином в профессиональный хоккей.

Дмитрий Терентьев, тренер команды «Шкловские льдины»: Накал и страсть этих соревнований прибавляют им уверенность в дальнейшем. Я надеюсь, что из ребят, которые участвуют в «Золотой шайбе», в дальнейшем мы увидим ребят, которых возьмут, может, в национальную сборную, может, в какие-то профессиональные клубы. Потому что выделяются ребята очень хорошие. Вот сейчас старший возраст я привез, через неделю я повезу еще младший возраст. Будем тоже участвовать в финальных соревнованиях. А вообще, это положительные эмоции, очень приятно сюда приезжать, очень хорошая организация.

Игорь Трушков, нападающий хоккейной команды «Шкловские льдины»:

Сегодняшняя «Золотая шайба» отличается от прошлогодней тем, что старше дети – интереснее играть, больше эмоций. Я поставил себе цель: стать лучшим игроком турнира.

Президентский спортивный клуб подготовил культурно-развлекательную программу: 3 марта по завершении группового этапа участники отправятся в столичный аквапарк. Ведь этот турнир в первую очередь – огромный спортивный праздник.