XI Рождественский турнир любителей хоккея: результаты матчей 5 января

Новости Беларуси. Тем временем на ледовых площадках белорусской столицы набирает обороты XI Рождественский турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче второго игрового дня команда Словакии под сводами Дворца спорта разгромила соперников из Швейцарии – 8:2.

А вскоре после этого на малой арене в Чижовке скрестили клюшки команды Финляндии и Латвии. Дебютант турнира — дружина наших соседей — лишь в первом периоде дала бой соперникам.

Стартовая двадцатиминутка закончилась при счете 3:2 в пользу хоккеистов Суоми. Но потом латыши явно подустали, а всю инициативу в поединке к своим рукам прибрали финны, которых неплохо гнали вперед и пришедшие на игру болельщики. Как итог 7:3 после второго периода и 11:4 по окончании 60 минут встречи. На данный момент это самый крупный счет на турнире.

Андрей Апончик, игрок команды Латвии:

Очень сильная команда: сыгранная, хорошо укомплектованная, пас видят. Игрок, одним словом! Дружеский турнир - что тут расстраиваться, игра не на жизнь и смерть, а все дружеское!

Турнир великолепный. Хорошо встретили, обстановка дружеская. Очень нравится! Надеюсь, не последний раз на этом турнире. Все великолепно, все идет по плану!

Ледовая дружина Президента Беларуси победила команду Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 12:4.