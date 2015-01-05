XI Рождественский турнир любителей хоккея: 5 января Беларусь обыграла ОАЭ со счетом 12:4

Новости Беларуси. Жаркие баталии на холодном льду. В Минске продолжается Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. За Кубок победителя сражаются ледовые дружины из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально полчаса назад на лед Дворца Спорта вышли команды Президента Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. За ходом поединка следит наш корреспондент Ольга Петрашевская. Она выходит на прямую связь со студией. Ольга, здравствуйте! Глядя на Вас, трудно представить, где холоднее — на льду или у Дворца Спорта.

Ольга Петрашевская:

Добрый вечер, Юлия! Погода у нас действительно очень гостеприимная — вот обмолвились сразу после прилета игроки из команды Объединенных Арабских Эмиратов, что хотели бы ощутить настоящую зиму — и вот вам, пожалуйста! Для команды из ОАЭ — нынешний Рождественский турнир — премьерный. Игроки впервые принимают участие в борьбе за заветный кубок соревнований. И как раз в эти минуты на льду Дворца спорта сражаются с командой Президента Беларуси. Глава государства тоже принимает участие в матче.

Чтобы было более-менее понятно по расстановке сил. В копилке наших — одна победа над словаками, у оппонентов же ничья после матча со Швейцарией. Буквально несколько минут назад счет стал 7:1 в нашу пользу, причем белорусская дружина распаковала ворота противника уже на первой минуте игры.

Ольга Петрашевская:

Хотелось бы развеять сомнения многих наших зрителей: наверняка, Объединенные Арабские Эмираты далеко не у каждого ассоциируются с таким холодным видом спорта. Но! Замечу, что сборная этой страны, к примеру, выигрывала кубок Азии - весьма неплохо, учитывая, что хоккей в жарких Эмиратах начал развиваться сравнительно недавно. Не могу не отметить, что довольно долго сборную ОАЭ тренировал как раз таки белорус. И некоторые игроки, которые в данный момент сражаются на льду, воспитанники именно нашего соотечественника! Вот уж когда действительно понимаешь, насколько мир тесен! И, кстати, команда Президента с дружиной сегодняшних соперников уже встречались. Правда, на ледовой арене в Абу-Даби. Тогда белорусские хоккеисты выиграли со счетом 13:7. Что ж, посмотрим, удастся ли сегодня нашим игрокам закрепить успех! И своими прогнозами за минуты до начала игры с нами поделились болельщики. Давайте послушаем!

Болельщики:

Я считаю, что Беларусь в любом случае выиграет. Потому что это Беларусь! А шансы - 100%, что она выиграет!

Может быть что-то и у Арабских Эмиратов получится. Такая страна, в которой льда практически не бывает, но все же. Будем смотреть и будем надеяться, что все же наша команда будет впереди.

У Арабских Эмиратов тоже есть шансы, и у Беларуси есть шансы. Они равны. Может, кто-то сильнее, кто-то слабее. Если наши ребята постараются, то, я думаю, обязательно выиграют. и если будет дух победы, то мы обязательно все выиграем.

Ольга Петрашевская:

Кстати, хотела бы поделиться еще одним наблюдением. Вероятно, с одним из менеджеров команды Объединенных Арабских Эмиратов перед стартом турнира произошла какая-то неприятность, но он все равно на костылях прилетел в Минск! По-моему, это много говорит о желании принять участие в нынешнем первенстве.

Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается, мы следим за результатами.

Обновлено в 21.20

В минском Дворце спорта завершился очередной матч ХI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси.



Ледовая дружина Президента Беларуси победила команду Объединенных Арабских Эмиратов, за которую играли несколько белорусских ветеранов хоккея, со счетом 12:4.