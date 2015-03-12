Выступление ХК «Динамо-Минск» в плей-офф Кубка Гагарина-2015. Итоги

Главная тема недели: минское «Динамо» завершило выступление в плей-офф Кубка Гагарина. Первый раунд вновь оказался непреодолимой преградой для «зубров» и по итогам пяти матчей они капитулировали перед хоккеистами «Йокерита».

5 марта оказалось окрашено для поклонников «Динамо» в черные цвета. В этот день их любимцы неожиданно рано завершили сезон, который по целому ряду показателей стал лучшим в истории клуба, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Однако все успехи, достигнутые в регулярном чемпионате, оказались перечеркнуты кошмарным плей-офф.

В Хельсинки в пятом матче первого раунда «зубры» были унижены «шутами» из «Йокерита» – 1:7. До последних мгновений этого поединка сражались лишь некоторые из минчан. Один из них – Шарль Лингле – на исходе заключительной встречи и провел шайбу престижа. Случись иначе, мы бы стали свидетелями второго «сухого» поражения динамовцев в серии.

Кстати, любопытный факт: все голы «Динамо» в пятиматчевой дуэли с «Йокеритом» – на счету легионеров, пусть некоторые из них и стали обладателями заветных синих паспортов.

Собственно, неприятно удивили даже не итоговые цифры этого противостояния (шесть заброшенных минчанами шайб против 20 пропущенных), а тотальная безнадега, которой веяло от игры команды. В плей-офф внезапно выяснилось, что «зубры» обладают всего одним действительно классным звеном, выключив из игры которое, хоккеисты «Йокерита» могут делать на площадке, что хотят.

Не в пользу «Динамо» была и короткая скамейка запасных. Калюжный и, вероятно, Чичу играли на фоне травм, а заменить лидеров оказалось некем.

К нестабильной игре вратарей, которых Любомир Покович зачем-то чередовал, в жестких условиях плей-офф добавились ошибки прежде вроде надежных защитников.

В общем, учитывая все эти факторы в серии с «Йокеритом», белорусский клуб был обречен. На этом фоне даже победа, добытая в овертайме первого матча, выглядит шикарным подарком судьбы.

Объективно «Динамо» на выигрыш даже в одной встрече не наиграло. А вот «шуты» оставили очень сильное впечатление. Даже не верится, что в итоговой таблице Западной конференции эти команды расположились по-соседству.