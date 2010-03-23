Высшая лига: настоящая борьба

В отличие от старшего собрата, плей-офф высшей лиги увлекателен и смотрится на одном дыхании.

В прошлый раз мы оставили полуфиналистов при ничейном счете в сериях 1:1. Перед вами – результаты третьих и четвертых матчей.

В обеих парах команды доигрались до пятых, решающих поединков.

Последний бой «Юниора» и «Химика 2» активнее начали минчане, которые не раз были близки к успеху. Однако удача в этот отрезок времени выбрала фаворитами новополовчан. Рикошетом от конька шайба заползла в ворота призванного на помощь из главной команды Белинского. Автором гола стал Журня. Гости вышли вперед, но не надолго. Пичуха восстановил равновесие и справедливость.

Обмен взятиями продолжился и далее. После двух периодов горели на табло ничейные 3:3. У минчан отличился Фомин и Кардашов. У гостей забросили Залевский и Малиновский. Все решилось в последние минуты матча, «Юниор» ушел вперед благодаря точности Туркина и Кремзукова. После новополовчане получили гол в свои ворота, вновь забил Туркин: 6:3. «Юниор» в финале.

Хороший подарок одному из тренеров команды Владимиру Заблоцкому на 45-летие:

Мы, конечно, очень рады, что снова вышли в финал. Хорошая игра, думаю, доставила удовольствие и нам, и зрителям.

- В чем ваша команда была сильнее?

Желанием! Мы играли дома и очень хотели этого.

Чего не хватило команде»Химик 2» в пятой игре?

Борис Косарев, тренер команды «Химик 2»:

А как можно выиграть с таким судейством? Вы же видите, что творится! Беспредел! Ну и конечно же, вратарь, этой позиции у меня никогда и не было. Поэтому все запустил вратарь. Его можно понять, у него практически нет игрового опыта в этом сезоне. В общем-то, играли хорошо и моменты были хорошие.

Во втором полуфинале все решилось лишь в серии буллитов. Таким образом, в главном матче сыграют две лучшие команды по итогам регулярного сезона. Борьба будет вестись до трех побед.