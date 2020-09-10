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Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи

10 сентября 2020 15:08
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Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по конному спорту проходят в Ратомке. Участвуют ребята 2003/2004 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи-1

На протяжении трех дней всадники и их лошади соревнуются в выездке. Из-за нестабильной погоды тандемы выступают в манеже. 10 сентября ребята ехали программу командного приза.  

Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи-4

Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи-6

Для Софии Волковой нынешний старт – первый опыт участия в таких крупных соревнованиях. Она только недавно выполнила норматив первого разряда. Девушка выступает сразу на двух лошадях – Либервиле и Дитрихе. София признается, что попасть в десятку уже будет для нее успехом.  

Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи-9

София Волкова, участница Олимпийских дней молодежи Беларуси по выездке:  
На данный момент это проверка моих возможностей, так как я довольно недолго с ними, всего месяц, и я еще не сильно в себе и в них уверена, чтобы занимать какие-то призовые места. Но я надеюсь войти хотя бы в десятку.  

Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи-12

Олимпийские дни молодежи – это традиционные республиканские соревнования для молодых спортсменов со всей страны.  

# Конный спорт # Фотофакт

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