Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи

Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по конному спорту проходят в Ратомке. Участвуют ребята 2003/2004 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении трех дней всадники и их лошади соревнуются в выездке. Из-за нестабильной погоды тандемы выступают в манеже. 10 сентября ребята ехали программу командного приза.

Для Софии Волковой нынешний старт – первый опыт участия в таких крупных соревнованиях. Она только недавно выполнила норматив первого разряда. Девушка выступает сразу на двух лошадях – Либервиле и Дитрихе. София признается, что попасть в десятку уже будет для нее успехом.

София Волкова, участница Олимпийских дней молодежи Беларуси по выездке:

На данный момент это проверка моих возможностей, так как я довольно недолго с ними, всего месяц, и я еще не сильно в себе и в них уверена, чтобы занимать какие-то призовые места. Но я надеюсь войти хотя бы в десятку.